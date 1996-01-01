"Мостопредставление" прошло на "ура"

Мост на остров Русский будет либо вантовым, либо висячим, сообщил руководитель дорожного департамента администрации Приморского края Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ. Место будущего строительства моста на прошлой неделе журналистам лично показал губернатор Сергей ДАРЬКИН.

На высоком берегу на полуострове Назимова, откуда будущий мост стартанет через пролив Босфор Восточный, есть комплекс сооружений памятника истории и архитектуры - Владивостокской крепости в довольно плохом состоянии. В районе мыса Новосильского, где мост будет заканчиваться, еще более значительный комплекс этого памятника.

На вопрос, что же со всем этим историческим богатством будет, губернатор отметил, что объекты Владивостокской крепости не пострадают. Наоборот, они будут восстановлены.

Дорога и мост на о. Русский проектируются так, что укрепления крепости остаются в стороне. Начать его строительство предполагается в начале 2008 г. Пока же над этим вопросом работает коллектив проектировщиков омского МПО "Мостовик" и других подрядных проектных институтов. Кстати, в понедельник обсуждение предложений проектировщиков состоялось во Владивостоке в кинотеатре "Нептун". Проект должен пройти экспертизу и только потом станет законом для мостостроителей.

Сергей Дарькин высказал мнение, что завершить строительство моста удастся уже в 2011 г. При этом одновременно будет строиться и мост через бухту Золотой Рог, проект которого уже находится на госэкспертизе, но уже точно известно, что он будет висячим. Как ни сложно строительство моста из центра города на Чуркин, мост на о. Русский считается сложнее, и предстоит больший объем работ. Здесь будет занято около 400 строителей, они освоят около 16 млрд руб.

Затраты будут оправданы: в районе б. Аякс на о. Русском появится комплекс объектов для проведения саммита АТЭС в 2012 г., гостиницы, игорная зона, деловой центр (даун-таун), зона туристско-рекреационного характера - гольф-поля, горнолыжный курорт и пр.

Руководитель дорожного департамента администрации края Леонид Вальчинский отметил, что общая длина всего мостового перехода составит около 3 100 м: сам мост - около 1800 м и по 650 м с каждой стороны - подходы к нему. Из вариантов, которые рассматривались ранее, остались два - вантовый мост или висячий. Какой организации будет доверено это строительство, решит будущий тендер.

На прошлой неделе также планировалось посещение журналистами еще и п-ова Де-Фриз, откуда скоро начнется строительство еще одного мостового перехода - через Угловский залив до ст. Седанка. В дальнейшем все эти три моста соединит дорога высокого класса, по которой, по словам губернатора, путь от владивостокского аэропорта до о. Русского займет всего-навсего около 20 минут.

Предположительно, около трети всех средств, предназначенных для строительства объектов АТЭС, будут направлены на строительство дорог и мостов.