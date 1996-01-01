Восточный ренессанс: миф или реальность!?

ДДГ "ЗР" продолжает серию публикаций о проекте "Саммит АТЭС-2012", развитии Приморского края и Дальнего Востока в целом.

В предыдущем номере генеральный директор Государственного института градостроительства и инвестиционного развития (Росстроя) Михаил ГРУДИНИН ответил на вопросы редакции, но тема эта настолько обширная, что за рамками разговора остались важные моменты, на которые генпроектировщик хотел бы обратить внимание жителей Владивостока.

"После долгого периода забвения, обещаний "на бумаге" и незначительных для масштабов региона капвложений государство "вспомнило", наконец, про свою азиатскую часть. Образно говоря, правая голова Российского орла начала думать про восток страны, а не просто смотреть в эту сторону.

Интересно, что китайцы называли ваш город красиво, но утилитарно, так сказать, с пищеварительным уклоном - "Золотой трепанг", а наши предки - "Владей Востоком!", что подразумевало расширение российского присутствия в Тихоокеанском регионе, соответствующее статусу великой морской державы. Сегодня нам предстоит интересная, почти пионерская миссия - вернуть реальный смысл историческому названию.

Хотелось бы обратить внимание жителей Владивостока на то, что подготовка к саммиту АТЭС-2012 дает городу возможность решить "застарелые проблемы". Ввести многострадальную со времен СССР Пушкинскую депрессию, реконструировать аэропорт Кневичи, увеличив обслуживание пассажиропотока со 150 до 1500 человек в час. Построить полигон твердых бытовых отходов (и ликвидировать свалку в бухте Горностай!), очистные сооружения и ливневую канализацию, реконструировать старые и построить новые дороги, мосты и многое другое.

Без проекта "Саммит АТЭС-2012" и связанной с этим финансовой поддержки центра это невозможно реализовать как в средней, так и в долгосрочной перспективе. 100 млрд руб. госинвестиций, вкладываемых в транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, обеспечивают беспрецедентные возможности для развития городской агломерации "Большой Владивосток" - идеи, предложенной в 1936 г. главой "Гипрогора" Евгением ВАСИЛЬЕВЫМ, впоследствии главным архитектором Владивостока.

Назову наиболее значимые проекты, выводящие город на качественно иной уровень развития.

Это альтернатива существующей федеральной трассе М-60 - новая скоростная автомагистраль от аэропорта, через Амурский залив с полуострова Де-Фриз на Седанку и через Патрокл на о. Русский. Идея обсуждалась и раньше, но до сих пор в проект включалась новая трасса вдоль Уссурийского залива, которая, на наш взгляд, не даст тех преимуществ в развитии агломерации, которые есть у трассы по Амурскому заливу. Надо отдать должное администрации Приморья, она согласилась с доводами разработчиков, и теперь мы имеем новую возможность для развития - порядка 10 тыс. га земли в Надеждинском районе. Новая автомагистраль "Аэропорт - Де-Фриз - Седанка - о. Русский" дает возможность создать здесь город, не имеющий аналогов в АТР.

Она станет полноценным дублером существующей федеральной трассы М-50. Все знают о транспортных проблемах в городе и как они усугубляются во время приезда высоких гостей, а ведь на саммит АТЭС ожидается прибытие 10-12 тыс. участников! На память приходит пример Сочи: когда там проводят форумы, эти дни объявляют выходными, и власти настоятельно рекомендуют жителям покинуть на это время город. Владивосток будет избавлен от такой "угрозы": гости саммита, не заезжая в город, попадут в бухту Патрокл и на Русский. Более того, существующая трасса станет скоростной (хайвэем).

Выбор госзаказчиком (МЭРТ и администрация ПК) места проведения саммита - бухты Патрокл (от п-ва Басаргина до п-ва Назимова) и острова Русский (п-ва Сапёрный, бухты Аякс-Парис) позволяет создать на Патрокле новый административно-деловой центр "Владивосток-сити", так как большинство объектов будут располагаться здесь. Это позволит разгрузить историческую часть города и перенаправить пассажиропотоки.

Остров Русский получает новые векторы развития: как место государственной резиденции ("Ритрит-хаус" - место для госприемов), как игорная зона и как рекреационная зона для международного туризма. При этом учитывается сохранение военного присутствия (милитаризированная зона) и наличие жилых поселений, в том числе новых, реновация уникальных объектов Владивостокской крепости, сохранение уникального природного разнообразия и т.д.

Все процедуры - от создания нормативно-правовой базы до разработки градостроительной и проектной документации - необходимо завершить в ближайшие 2-3 года. Подчеркну также беспрецедентность в реализации таких масштабных проектов: государство финансирует только инфраструктуру и конференц-центр, а остальное строится за счёт частных инвестиций. Таких проектов взаимодействия государства и частного бизнеса в современной российской истории не было.

Учитывая сжатые сроки, нужно завершить строительство объектов в 2011 г. Времени на раскачку, учитывая сроки строительства (2 года) и проектно-изыскательские работы (минимум - год), практически не осталось. А ведь нужно еще формализовать отношения с инвесторами, найти их, набрать и обучить персонал, решить вопрос с заполнением гостиниц после проведения саммита и т.д.

Кстати, до конца ноября администрации края будут представлены доработанные российскими и иностранными проектировщиками варианты Делового центра саммита АТЭС. Для привлечения инвесторов презентация проекта Делового центра саммита АТЭС-2012 пройдет в Гонконге, Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Сеуле и ряде других мировых финансовых центров.

Понимая всю ответственность и масштабность задачи, скажу, что без тесного сотрудничества федерального центра, краевой и городской администраций, представителей бизнес-сообщества и общественности решить эту задачу невозможно.

Особо хочу подчеркнуть, может, не слишком актуальную сейчас, но стратегически важную "идею" объединения Артема и Владивостока. Подготовка к саммиту усилит предпосылки их интеграции. Это единые воздушные ворота и трудовая миграция к тысячам новых рабочих мест (скоростное железнодорожное сообщение Уссурийск-Владивосток даст дополнительный импульс), наличие общих инфраструктурных объектов - транспортных коммуникаций, водовода, электрических сетей и т.д. Всё это задаст новый контур территориального образования Владивосток-Артем, и чем раньше будет принято такое решение, тем большим будет социально-экономический эффект. Об этом я готов поговорить позднее.

Происходящие преобразования масштабны и важны. Они касаются жизни каждого жителя, необходимо знать о них, и, по возможности, участвовать в их реализации. Сделать все, чтобы "исторический шанс" Владивостока не превратился в красивый прожект.

Свои вопросы Михаилу Грудинину просьба отправлять по адресу: idrb@zrpress.ru или по тел. (4232) 45-63-10 (Ирина Дробышева).