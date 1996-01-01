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Героическое слово и пустое дело
Бред какой-то! Этого просто не может быть! Мне опять звонят и опять рассказывают о том, как в частях доблестного Дальневосточного военного округа, переходящих на контрактный принцип комплектования, местная мафия снова грабит, избивает и "крышует" солдат, офицеров и даже их родственников!
Кто в теме, как говорится, тот не удивится: в конце года командующие округами и флотами будут докладывать Верховному о полном выполнении Федеральной целевой программы в части постоянной боевой готовности, кому надлежит встать под контрактные знамена, под ними уже стоят!
Но тем, кто не "в теме", сообщим, что как раз-таки об этом официальные СМИ предпочитают помалкивать, так как знают, что не все гладко в "контрактном королевстве". Зато те журналисты, кому еще дороги ум, честь и совесть Российской армии, напоминают официалам, что тот рэкетирский беспредел, о котором "ЗР" впервые написал полгода назад, именно с нашей подачи, собственно, был обломан "кайф" целому ряду генералов и полковников округа, а бандиты изгнаны с территории частей и соединений, вновь напомнил о себе.
Опять бойцов все те же беспредельщики "ставят на счетчик", опять над Сергеевской дивизией, что в Приморье, разносится это унизительное слово "крыша", опять командиры, пытающиеся вступиться за свою и честь подчиненных, становятся врагами местного "народа", но что самое дикое врагами государства! Доходит до маразма, когда командир роты или батальона, видя странную беспомощность местных "шерифов" и комендантских подразделений, поднимает по тревоге подразделение, дает отпор негодяем и через минуту становится... обвиняемым в преступлении!
Где ваши слова и заверения о постоянном контроле над ситуацией, господа окружные военачальники, сказанные мне не далее как в августе на региональной конференции в Хабаровске - окружной цитадели? Получается, слова эти были полны лести и лицемерия? Если так, то не могу сдержать удивления и возмущения, поскольку сказаны они были от имени командующего округом, между прочим, Героя России! Или у нас уже слово генерала-героя стало разменной монетой в игре на имидж, неважно полка или целого стратегического соединения?
А еще мне обидно и стыдно, как журналисту, приложившему руку к освещению преступной халатности и командирской "слепоты", за свою беспомощность. Ренессанс сергеевского беспредела убил в людях надежду, что если уж не прикормленная местная милиция и беззубая прокуратура, так хоть общественность вместе с нами сможет добиться правды и защиты. Помогли, как оказалось, на три месяца...
Но сильно сомневаюсь, что военные и пр. власти найдут в себе силы вновь вмешаться в ситуацию. Хотя бы потому, что начать по новому проверки и оргвыводы будет равносильно признанию собственных недоработок и столь поспешного ликующего доклада. А это сродни признанию вины. Готов ли Герой России на такой подвиг?..
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