Цвет в мужском гардеробе

Драчунов и непосед традиционно одевают в "немаркое". Поэтому с самого раннего детства юноши, а затем мужчины усваивают, что яркие и сочные цвета - примета исключительно женского гардероба. Цветовая палитра в одежде среднестатистического представителя сильного пола ограничивается черным, серым, коричневым...

Тем временем в мужской моде все уже давно обстоит иначе: насыщенные цвета оказались на гребне модной волны. Но бросаться в цветовой омут с головой тоже опасно - слишком высок риск выглядеть по-клоунски. Насчет того, как правильно включить в свой гардероб яркие краски, существуют несложные рекомендации.

1. Добавьте цвета через аксессуары

Основная задача цвета - подчеркнуть ваш образ, добавив ярких штрихов. Поэтому аксессуары - наилучшие "проводники" цвета, позволяющего отразить ваше отличное настроение. Например, один лишь ремень сочного оттенка способен полностью преобразить даже самый скучно-строгий образ. Ярко-синий, зеленый или красный ремень смогут себе позволить даже те, кто с особой настороженностью относится к ярким оттенкам. Подобный аксессуар отлично впишется в дневной гардероб, особенно в сочетании с джинсами и белой рубашкой, подмечает FashionTime.ru. А вечером цветной ремень модно надеть даже с классическим черным костюмом: клубный вид вам обеспечен!

2. Ограничьтесь одной яркой вещью

Даже одна яркая вещь, несомненно, выполнит свою основную функцию - привлечет к вам внимание окружающих. А вот две уже могут сделать вас похожим на шута. Особенно если речь идет не об аксессуаре, а об основной вещи - рубашке, брюках, пиджаке... Так, тренчкот цвета сочной лесной зелени лучше сочетать с нейтральными брюками, скажем, в коричневой гамме. А цикламеновую сорочку - с брюками в серых тонах. В данном случае и крой вещей лучше выбирать классический.

3. Учитывайте ваш природный цветовой тип

Здесь, как и в случае с прекрасным полом, основные козыри у обладателей смуглой кожи. Чем темнее ее оттенок, тем больше импровизаций с цветом вы можете себе позволить. Тем более что пастельные оттенки на фоне смуглой или загорелой кожи часто проигрывают, выглядят выцветшими. Обладателям светлой кожи подойдут тоже яркие, но чуть более приглушенные, благородные оттенки. Но не блеклые!

4. Работайте "под прикрытием"

Если вам все-таки кажется, что пронзительно-яркая рубашка - это слишком, наденьте поверх нее тонкий свитер нейтрального оттенка или накиньте пиджак. Яркий акцент в вашем гардеробе присутствовать будет, но не в режущей глаз концентрации. Данный прием можно использовать даже летом, надев поверх тонкой водолазки вибрирующего оттенка светлый жилет-поло.

5. Используйте близкие тона

Если же вам все-таки хочется надеть несколько цветных вещей одновременно, следуйте простому правилу: оттенки должны быть "из одной семьи". Например, яркий цвет галстука может перекликаться с принтами того же тона на рубашке.