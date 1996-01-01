Как себя не пережарить

На упаковках солнцезащитных средств указываются разные показатели защиты. Как правильно выбрать подходящий?

Солнцезащитные средства увеличивают время безопасного пребывания на солнце. Все такие средства имеют показатель SPF (Filtration Photo Stable) - фактор солнцезащиты, определяющий, насколько эффективна защита от солнечного ожога, то есть во сколько раз дольше можно оставаться на солнце после нанесения солнцезащитного средства, не рискуя получить ожог. Каждый из нас обладает собственной защитой от солнечных лучей, так называемым естественным уровнем защиты. Это время, в течение которого можно безопасно оставаться на солнце без использования солнцезащитных средств.

Продолжительность такого пребывания на солнце зависит от типа кожи и составляет от 5 до 40 минут. В этот период кожа пытается с помощью своих защитных механизмов обороняться от солнечных лучей. Если организм длительное время подвергается воздействию солнечных лучей, то естественной защиты становится недостаточно, клетки повреждаются и возникает солнечный ожог (покраснение). Чтобы избежать этого и спокойно наслаждаться солнечными лучами, необходимо использовать солнцезащитные средства.

Для того чтобы выбрать средство для себя, необходимо определить безопасное для вас время пребывания на солнце. Если оно равно 10 минутам, то средство с SPF-4 продлит его до 40 минут, а средство с SPF-20 - до 200 минут, то есть до 3 часов 20 минут.

По мнению дерматологов, лучше не исчерпывать рассчитанное по формуле время и уходить от солнца несколько раньше. Они считают, что излучение может нанести вред организму раньше окончания действия защитного средства, особенно в первые дни пребывания на солнце. Кроме того, нужно обязательно учитывать особенности своей кожи. Например, если вы обладаете жирной кожей, то масло для загара не для вас.

Предпочтение следует отдать обезжиренным солнцезащитным гелям. Сухую кожу лучше смазывать молочком или кремом. В первые дни пребывания на солнце (на первом этапе) необходимо использовать солнцезащитные средства с максимально высоким SPF. На втором этапе, когда ваша кожа уже начала привыкать к солнечным лучам (спустя неделю), можно перейти к средству с более низким SPF.

Немаловажным является и тот факт, что солнцезащитное средство начинает действовать примерно через 25-30 минут после нанесения. Поэтому его надо наносить заранее до выхода на солнце, чтобы оно могло в полной мере проявить свое действие. Для улучшения и увеличения действия солнцезащитного средства его следует равномерно наносить на кожу, но не втирать.

Кстати, солнцезащитным средством необходимо пользоваться не только в солнечную погоду, но и в пасмурный день. Сильная облачность не уменьшает действия солнечных лучей. Около 80% солнечных лучей спокойно проникают сквозь редкие облака.