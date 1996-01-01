Большая грудь - большие проблемы

Последнее время по телевизору часто показывают передачи про пластическую хирургию. Сюжет всегда примерно один и тот же: юная барышня страдает, что жизнь не удалась из-за того, что у нее маленькая грудь, врач ей вставляет силиконовые имплантаты - хеппи энд. И хоть бы раз показали, операцию наоборот. Честное слово, от большой груди проблем гораздо больше, чем от маленькой!

Лично я со своим "богатством" не живу, а мучаюсь. Это только в порножурналах бюст пятого размера выглядит завлекательно: геометрически правильная полусфера и соски торчат. У нормальных женщин выдающаяся грудь просто не может быть круглой - законы гравитации не позволят.

Не верите - загляните на нудистский пляж. У большинства голых женщин за тридцать груди как у дойных коров.

Да бог с ней, с эстетикой. Не знаю, как у кого, а у меня вот спина ноет. Сначала я грешила на сидячую работу, как-никак десять часов в день за компьютером провожу, но доктора меня разубедили. Сказали, что во всем виноват мой бюст: он, дескать, тянет вперед, смещается центр тяжести, нагрузка перераспределяется по позвоночнику как-то не так... И совет дали: занимайтесь, девушка, фитнесом - наращивайте мышечный корсет, чтобы придать телу устойчивость.

Девушки с пятым номером, если вы когда-нибудь занимались фитнесом, вы поймете мои страдания. Во-первых, сначала пришлось обзавестись специальным фиксирующим лифчиком, чтобы, когда бегаешь и прыгаешь, ничего не болталось. А если будет болтаться - все напрочь отвиснет, в смысле, грудь... Обойдя пол-Москвы, я так и не смогла найти ничего приличного. В итоге за бешеные деньги шила на заказ. Во-вторых, все упражнения на животе (самые полезные для мышц спины) делать категорически неудобно. В-третьих, или мне показалось, или, действительно, так и есть? От физической нагрузки грудь стала еще больше. По крайней мере, из старых лифчиков она уже вываливается. Мама дорогая, что же будет, если я надумаю рожать?

В общем, последние полгода я регулярно подумываю об операции по уменьшению груди, но никто меня не поддерживает. Подруги крутят пальцем у виска. Видите ли, они считают, что большая грудь - модно и круто, об этом все глянцевые журналы пишут. Вот будь они на моем месте, радовались бы. Ага, их бы на мое место. Знали бы они сколько мороки доставляет большая грудь во время секса... А еще как вытягиваются лица у продавщиц в магазине нижнего белья, когда просишь подобрать что-нибудь красивое 85Е. Видала я их "красивые" лифчики, в них можно без дробовика на медведя ходить, увидит - от ужаса сдохнет.

Муж тоже против операции, говорит, что его моя грудь вполне устраивает. Но его мнению я как-то не очень доверяю, потому что время от времени слышу: "Ты представляешь, оказывается, идеальная женская грудь должна целиком помещаться в мужской ладони (я не виновата, что у тебя такие маленькие ладони)" или "Знаешь, как проверить, обвисла грудь или нет (знаю: надо под нее положить карандаш, если он не упадет, значит, обвисла. Стоп. Ты на что это намекаешь?)". Не исключено, он так шутит, но мне-то обидно.

"Лер, ну почему ты стесняешься своей груди? - на днях допытывался мой коллега. - Почему не носишь декольте? Большие сиськи - это женская гордость - вот и гордись!" А как гордиться-то, если груди-арбузы, ну хоть ты тресни, ассоциируются у меня не с Памелой Андерсон, а с продавщицей в мясо-молочном отделе? Нет, если бы в детстве я играла с Барби, а не с пластмассовыми пупсами, произведенными на московском заводе игрушек, то, возможно, оценила бы свалившееся на меня богатство. Или если бы оно свалилось не в 12 лет, а, допустим, в 16. Тогда бы я не чувствовала себя на фоне плоских одноклассниц взрослой тетей.

Наверное, прав был старик Фрейд: все наши комплексы родом из детства... Я, конечно, не полная дура. Догадываюсь, что мужчины неравнодушны к большим грудям. Посмотреть хотя бы статистику по запросам в поисковых системах: слово "грудь" ищут каждый месяц 149 000 пользователей Интернета, "большую грудь" ищут 18 000 сексуально озабоченных, "огромную" - 5000, а "маленькую" - всего 2900.

Впрочем, что-то мне подсказывает, что весь этот ажиотаж конкретно ко мне не имеет никакого отношения. Вот если бы я была фотомоделью с осиной талией и узкими бедрами, как бывшая "блестящая" Анна Семенович, например (уж ей-то наверняка лифчики шьют на заказ!), тогда другое дело. Но куда мне до нее? Да и надо ли?

Ну вот, пожаловалась на свою горькую долю - на душе стало полегче. Теперь даже не знаю: оставить все как есть (страдать и гордиться) или все-таки решиться на уменьшающую операцию? Честно говоря, страшновато. А вот интересно, неужели для меня одной большая грудь - проблема, а для всех остальных - счастье? Не верю...