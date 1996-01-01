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Фавориты - фрукты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сочная клубника, ароматные абрикосы, "молодильные" яблочки, аппетитные персики - все это дары лета. Прекрасное время, чтобы побаловать себя и близких разнообразными блюдами из таких полезных и вкусных фруктов

Фруктовый салат

На 4 персоны. 100 ккал

1 большое зеленое яблоко, 1 красный грейпфрут, 1 апельсин, 2 стол. ложки меда, свежая зелень

Грейпфрут помойте, разрежьте пополам по горизонтали (можете вырезать красивыми зубчиками). Осторожно удалите внутреннюю часть, постарайтесь при этом не повредить кожуру. Положите ее в целлофан. Пакет уберите на некоторое время в холодильник, морозильник. Очистите апельсин и аккуратно разделите его на дольки. Яблоко очистите острым ножом от кожицы, нарежьте кубиками, положите в глубокую посуду, залейте медом, накройте дольками апельсина и мякотью грейпфрута, закройте посуду крышкой и поставьте в холодильник, чтобы фрукты дали сок и пропитались медом. Перед подачей на стол разложите салат в заранее приготовленные "чашечки" из грейпфрута. Подавайте на стол в качестве десерта, украсив свежими листиками мяты.

Холодный клубничный пудинг

На 6 персон. 155 ккал

500 г клубники, 3 яичных желтка, 150 г сахара, 300 мл густых сливок

Возьмите 3 яйца,аккуратно отделите желтки от белков. Желтки разотрите с сахарным песком. Клубнику промойте под струёй проточной воды, переберите и пропустите через сито. Сливки взбейте миксером до образования густой пены, затем соедините их с растертыми с сахарным песком желтками и клубничным пюре. Заполните массой порционную посуду или смазанные оливковым маслом рифленые формочки. Заморозьте в морозильнике. Перед подачей формочки опрокиньте на тарелки и украсьте готовый пудинг свежей клубникой и листиками мяты.

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