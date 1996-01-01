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Кофе: лечит или калечит?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мы считаем кофе пищевым продуктом, но он гораздо ближе к лекарствам.

Пищевая ценность кофе нулевая, ведь белков, жиров, углеводов и калорий в нём практически нет. А вот биологически активных веществ много. Недавно Всероссийское научное общество кардиологов провело опрос 392 врачей, среди которых были даже три академика и 19 профессоров. 72% врачей считают влияние кофе на организм здорового человека положительным. А вот для больных кофе считают безопасным только четверть докторов. Большинство врачей полагает, что напиток небезопасен для пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших инфаркт миокарда, страдающих язвенной болезнью, гастритом, холециститом и циррозом печени. А между тем...

Спасение для печени

Кофе препятствует развитию цирроза печени у алкоголиков - к такому выводу пришли американские медики, наблюдая в течение 20 лет почти 130 тысяч человек. 1-3 чашки кофе в день сокращали у них риск развития цирроза на 40%, а 4 и больше чашек - на 80%.

Японские медики из Национального центра по изучению рака в Токио выяснили, что кофе почти вдвое сокращает риск развития рака печени. Они объясняют противораковое действие антиоксидантами, которыми богат этот напиток. Учёные из Гарварда установили, что ежедневные 2-3 чашки кофе сокращают вероятность образования камней в желчном пузыре на 30-40%, а 4 чашки и больше - на 50%. Кофе без кофеина таким действием не обладал. Кроме того, 3-4 чашки кофе в день защищают от диабета лучше, чем 6-8 чашек зелёного чая, сокращая вероятность развития этой болезни на 42%. А вот если диабет уже развился, кофе лучше пить нечасто.

Лучше, чем сигарета

Больше всего разногласий по влиянию кофе на сердце и сосуды. По одним данным, кофе увеличивает давление и способствует развитию атеросклероза, другие подтверждают его полную безопасность. Например, учёные из Гарварда и Мадридского университета склонны винить в наших "сердечных" бедах не этот напиток, а нездоровый образ жизни: любители больших доз кофе больше других курят, пьют и не занимаются спортом. Именно поэтому они чаще других страдают болезнями сердца и сосудов.

Казалось бы, всё логично. Но год назад греческие учёные показали: чем больше кофе пьёт человек, тем менее эластичны у него сосуды, а значит, выше риск развития инфарктов, инсультов и гипертонии.

Где же истина? Наверно, посередине - есть люди, плохо реагирующие на кофе, и для них он опасен, но есть те, кому кофе впрок. Всё дело в генетике: одни быстро разрушают кофеин в своём организме, другие - медленно (примерно так же происходит и с алкоголем). У "быстрых" разрушителей кофеина, выпивавших 3 чашки кофе ежедневно, риск инфаркта ниже, чем у "медленных", выпивающих всего одну чашку. Когда же "медленные" выпивали 2-3 чашки кофе в день, то риск инфаркта у них возрастал на 36%, а после 4 чашек - на 64%.

Полезен ли вам кофе?

Определить, к какому типу относитесь вы, трудно - нужен генетический анализ. Но можно попробовать сделать это на глазок: присмотритесь к себе, как вы реагируете на большие дозы кофе. Если чувствуете дискомфорт, нервную дрожь и напряжённость и если они продолжаются долго - вы, скорее всего, "медленный" разрушитель кофе, если всё отлично - "быстрый".

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