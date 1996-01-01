Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кофе: лечит или калечит?
Мы считаем кофе пищевым продуктом, но он гораздо ближе к лекарствам.
Пищевая ценность кофе нулевая, ведь белков, жиров, углеводов и калорий в нём практически нет. А вот биологически активных веществ много. Недавно Всероссийское научное общество кардиологов провело опрос 392 врачей, среди которых были даже три академика и 19 профессоров. 72% врачей считают влияние кофе на организм здорового человека положительным. А вот для больных кофе считают безопасным только четверть докторов. Большинство врачей полагает, что напиток небезопасен для пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших инфаркт миокарда, страдающих язвенной болезнью, гастритом, холециститом и циррозом печени. А между тем...
Спасение для печени
Кофе препятствует развитию цирроза печени у алкоголиков - к такому выводу пришли американские медики, наблюдая в течение 20 лет почти 130 тысяч человек. 1-3 чашки кофе в день сокращали у них риск развития цирроза на 40%, а 4 и больше чашек - на 80%.
Японские медики из Национального центра по изучению рака в Токио выяснили, что кофе почти вдвое сокращает риск развития рака печени. Они объясняют противораковое действие антиоксидантами, которыми богат этот напиток. Учёные из Гарварда установили, что ежедневные 2-3 чашки кофе сокращают вероятность образования камней в желчном пузыре на 30-40%, а 4 чашки и больше - на 50%. Кофе без кофеина таким действием не обладал. Кроме того, 3-4 чашки кофе в день защищают от диабета лучше, чем 6-8 чашек зелёного чая, сокращая вероятность развития этой болезни на 42%. А вот если диабет уже развился, кофе лучше пить нечасто.
Лучше, чем сигарета
Больше всего разногласий по влиянию кофе на сердце и сосуды. По одним данным, кофе увеличивает давление и способствует развитию атеросклероза, другие подтверждают его полную безопасность. Например, учёные из Гарварда и Мадридского университета склонны винить в наших "сердечных" бедах не этот напиток, а нездоровый образ жизни: любители больших доз кофе больше других курят, пьют и не занимаются спортом. Именно поэтому они чаще других страдают болезнями сердца и сосудов.
Казалось бы, всё логично. Но год назад греческие учёные показали: чем больше кофе пьёт человек, тем менее эластичны у него сосуды, а значит, выше риск развития инфарктов, инсультов и гипертонии.
Где же истина? Наверно, посередине - есть люди, плохо реагирующие на кофе, и для них он опасен, но есть те, кому кофе впрок. Всё дело в генетике: одни быстро разрушают кофеин в своём организме, другие - медленно (примерно так же происходит и с алкоголем). У "быстрых" разрушителей кофеина, выпивавших 3 чашки кофе ежедневно, риск инфаркта ниже, чем у "медленных", выпивающих всего одну чашку. Когда же "медленные" выпивали 2-3 чашки кофе в день, то риск инфаркта у них возрастал на 36%, а после 4 чашек - на 64%.
Полезен ли вам кофе?
Определить, к какому типу относитесь вы, трудно - нужен генетический анализ. Но можно попробовать сделать это на глазок: присмотритесь к себе, как вы реагируете на большие дозы кофе. Если чувствуете дискомфорт, нервную дрожь и напряжённость и если они продолжаются долго - вы, скорее всего, "медленный" разрушитель кофе, если всё отлично - "быстрый".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин