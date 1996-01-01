Страстный секс стал причиной ДТП

22-летний Джошуа Франк, владелец Chevrolet S-10 Blazer, живет в трейлере на ярмарочной площади округа Лата (штат Айдахо).

Как установило расследование, ДТП произошло, когда автомобиль проезжал недалеко от центра городка Москов. В это время друзья водителя, девушка и парень, занимались сексом на заднем сиденье машины. По словам Франка, именно по этой причине автомобиль стал неустойчивым и потерял управление. После аварии водитель, получивший небольшие повреждения, оставил машину на месте происшествия и вернулся в свой трейлер. Двое пассажиров получили травмы, сообщает сайт "Новости Америки". Франк был признан виновным в том, что не уведомил полицию об аварии, и оштрафован на $ 188.