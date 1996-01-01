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Как поставить крышу на место
У жителей Приморья есть шанс сделать капитальный ремонт жилья за счет государства. В фонд содействия реформе ЖКХ правительство намерено вложить 240 млрд руб. Часть из них может стать нашей.
Как пояснила на пресс-конференции Евгения МАЙОРОВА, начальник отдела тарифного регулирования администрации Владивостока, для этого потребуется три шага. Шаг первый: жильцы многоквартирных домов должны провести общее собрание и выбрать форму управления. Причем вовсе не обязательно ТСЖ или непосредственное управление, можно просто заключить договор с той управляющей компанией, которая уже обслуживает район. Шаг второй: оповестить об этом выборе администрацию города. Далее выбравшие способ управления жильцы должны устно или письменно обратиться на ул. Ильичева, 15, после чего специалисты обследуют техническое состояние дома и просчитают стоимость капитального ремонта. Последний шаг: жильцы дома должны взять на себя обязательство, что 5% этой стоимости они возьмут на себя.
Схема кажется сложной, тем не менее на западе России и в Сибири она уже сработала, города получили бюджетные деньги и успешно делают ремонт. Правда, в этой схеме есть один подводный камень: процент домов, выбравших способ управления и заявивших о желании сделать капремонт за счет государства, должен быть достаточно высок. Поэтому вся надежда на то, что ситуация, когда "народ безмолвствует", наконец, закончится и жители Приморья начнут сколько-нибудь активно участвовать в реформе ЖКХ.
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