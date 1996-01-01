Винни-Пух по-корейски

12 ноября по Владивостоке прошел Первый Дальневосточный фестиваль корейской культуры среди молодежи и студентов, организованный Центром корейского языка и культуры Дальрыбвтуза.

Больше двух часов на сцене культурного центра "Паллада" звучали песни и стихи на корейском языке, исполнялись народные танцы, разыгрывались театральные действа - сказка "Золушка", сценки из сказки о Винни-Пухе и другие, а также звучала барабанная музыка.

Когда жюри подводило итоги, страсти разгорелись нешуточные: каждый из участников был по-своему замечателен. Тем не менее победители определились. В номинации "музыка и вокал" победил хор Восточного института ДВГТУ. В номинации "хореография, танец" - ансамбль "Чхильсон" (Артем).

В номинации "художественное слово" не было равных артистам Восточного факультета Уссурийского государственного педагогического университета, которые показали сценки из сказки о Винни-Пухе и очаровательную "Золушку", причем король в последней был таким колоритным, что затмил и принца, и главную героиню сказки.

По итогам всех выступлений лидером стал Восточный институт ДВГУ, на втором месте - Уссурийский педуниверситет, на третьем - МОУ СОШ N28 с углубленным изучением иностранных языков. Как сообщила директор Центра корейского языка и культуры Ирина МАМАЕВА, теперь фестиваль будет ежегодным и география его участников будет расширяться.