Отдам соцпакет в добрые руки

113 тыс. приморских льготников отказались от соцпакета или одной из его частей. Это 67% от всех 168 тыс. льготников края. Вместо "натуральных" льгот они будут получать денежную компенсацию.

Такие цифры получило Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморскому краю после подведения итогов работы территориальных органов ПФР края по приему заявлений об отказе от набора социальных услуг (социальной услуги) на 2008 г.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Приморского отделения ПФР, с 15 октября территориальные органы ПФР начали выдавать справки, подтверждающие право на социальные услуги в 2008 г. тем льготникам, которые решили получать услуги в "натуральном" виде. В справке, как и в прошлом году, указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), а также список социальных услуг, которые он сможет получить с 1 января по 31 декабря 2008 г. Эта справка также даст возможность получить весь набор социальных услуг, если гражданин переехал в другой регион страны.