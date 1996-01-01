Что подарить теще?

Хорошие отношения с тещей - залог успеха в делах семейных. Если вы, дорогой зять, сумели-таки найти подход к "маме", то дело в шляпе. Если же вам повезло чуть меньше и отношения с матерью супруги никак не складываются, а впереди маячит очередной праздник, не отчаивайтесь. Для начала следует сменить установку вроде "теща - ничем неприкрытое зло" на что-то более позитивное. Скажем: "тещи разные нужны, тещи разные важны". Или еще лучше: "теща - друг человека". В противном случае вряд ли удастся подобрать что-то более подходящее, чем кактус в горшке. В конце концов, помните, что теща - родная мать вашей супруги. Стараясь принять ее во всей ее красе, вы делаете счастливой, в первую очередь, свою жену. Более того, выбирая подарок, необходимо учитывать, что теща теще рознь.

"Несокрушимая"

Представительница этого вида отличается особой ухоженностью и выглядит сравнительно молодо. Такая теща следит за собой, читает модные журналы, и время от времени, заглядывает в спортзал. Чтобы добиться снисходительности, вам придется всячески подчеркивать ее неотразимость и неземную красоту. Подходящим подарком для такой тещи станет набор дорогой косметики, всевозможные женские побрякушки, пара флаконов хороших духов, а еще лучше - годовой абонемент в фитнес-клуб. Чем больше времени такая теща занимается собой, тем вам легче.

"Дачница"

Как правило, теща этого типа - дама преклонных лет, готовая все отдать за возможность провести день-другой на любимой даче. Весной подоконники ее квартиры сплошь заставлены рассадой, а девиз жизни звучит как: "Кто не работает - тот не ест!" Излюбленными занятиями такой тещи являются те, которые она, в силу своего возраста, не в состоянии выполнить без чьей-либо помощи. Поэтому самыми распространенными репликами с ее стороны можно считать бесконечные просьбы что-нибудь сколотить, полить и прополоть. К выбору подарка для нее можно подойти творчески. Смастерить, к примеру, изящное пугало для сада-огорода. Вещь в данном случае полезная и практичная. Выбирая более лояльный подарок, можно сделать ставку на радиоприемник (дабы веселей работалось), набор кухонной утвари, пару табуреток или просто лейку. Забавным подарком на день рождения станет: куриное яйцо, из которого через два-три часа после приобретения вылупляется цыпленок. Стоит совсем недорого. А что? Пусть разводит!

"Золушка"

Для тещи-домохозяйки главным атрибутом счастливой жизни является уют и чистота в доме. Она может часами до блеска мыть полы, вытирать пыль и пылесосить. Если же вам посчастливилось жить с ней в одной квартире, то она с огромным удовольствием подключит к выполнению своей важной миссии и вас. Для того чтобы снять всеобщее напряжение и облегчить тяжелые трудовые будни любимой тещи, презентуйте ей посудомоечную машину, микроволновую печь, кухонный комбайн. Или замените, наконец, веник на пылесос. Замечательным подарком для измученной домашними хлопотами тещи станет путевка в санаторий. Впрочем, таким же замечательным этот подарок станет и для вас. Вручая презент, не забудьте также поблагодарить "маму" за килограммы вкуснейших пирожков, которые ей удается производить изо дня в день.