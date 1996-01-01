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Кто побеждает в играх разума?
В Дальневосточном государственном университете прошел четверть финальный турнир так называемого "Командного чемпионата мира по программированию среди студентов". Для участия в чемпионате во Владивостоке собрались 30 команд из 12 крупнейших дальневосточных вузов.
Командный студенческий чемпионат программистов проводится с 1977 г. Организует его очень авторитетная в компьютерном мире международная организация ACM (Association for Computing Machinery). Российским студентам не раз удавалось на этих чемпионатах становиться не только призерами, но и победителями. В последний раз в позапрошлом году лучшей в мире командой стали студенты из Саратова.
Командная игра
Дальневосточники участвуют в чемпионате немногим более 10 лет, но за все это время ни разу не добрались даже до финала. Лишь однажды команда ДВГУ сумела стать в полуфинале 9-й, не дойдя одного шага до заветной черты. Надо сказать, что в отличие, например, от шахмат в чемпионате мира по программированию принимает участие гигантское количество команд - тысячи. И с каждым годом число их растет. В Северо-Восточной европейской зоне, куда вместе с Россией входят и некоторые страны ближнего зарубежья, за победу в полуфинале этого года будут бороться около 150 команд. И лишь 12-15 из них получат право бороться за главный приз чемпионата.
Главный приз, несмотря на уровень соревнований, довольно скромный - $10000, но очень престижный. Как и сами соревнования. Ведь их чемпионы и призеры любых уровней попадают в поле зрения крупнейших компаний. Неслучайно генеральным спонсором чемпионата последние несколько лет является Microsoft.
Суть соревнования внешне проста. Командам, состоящим из трех человек, дается 8-10 заданий, из которых они должны выполнить как можно больше. В случае равенства побеждает та команда, которая управилась быстрее. Пример задания: написать программу, которая заставила бы несколько компьютеров работать как единое целое. При этом ограничиваются быстродействие программы и ее место на диске.
Традиционно главным претендентом на победу в дальневосточном четверть финале является ДВГУ. И в этом году с большим отрывом от остальных первую путевку в полуфинал завоевали студенты Института математики и компьютерных наук Игорь БУРАГО, Антон ЖУПЛЕВ и Игорь ТУФАНОВ, за 5 часов они сумели решить 6 из 8 заданий. Занявшая второе место команда Комсомольского-на-Амуре технического университета - только 4.
Компанию им в полуфинале, который пройдет этой зимой одновременно в Барнауле и Санкт-Петербурге, составят также команды Якутского и Тихоокеанского университетов, ВГУЭС, а также вторая команда ДВГУ. Но может ли кто-нибудь из них рассчитывать на выход в финал?
Кто поедет на Запад
По словам наставника команд ДВГУ, старшего преподавателя кафедры информатики ИМКН ДВГУ Александра КЛЕНИНА, даже у самых сильных из наших ребят шансы минимальные. Ведь в полуфинале за те же самые 5 часов им нужно будет решить как минимум 8 задач. А там задачки посложнее будут. Но причина тут не только в качестве образования или степени одаренности участников соревнований.
- Как в любом командном виде спорта, здесь не обязательно побеждает команда, собранная из самых сильных программистов, - считает сопредседатель жюри чемпионата профессор Василий ОСИПОВ. - Кроме умения программировать члены команды должны уметь взаимодействовать, дополнять друг друга, быть психологически устойчивыми к стрессам и прочему. То есть команду программистов нужно подбирать, готовить, тренировать, проверять в соревнованиях так же, как и в любом командном виде спорта.
Слова эти отчасти подтверждает пример команды-победительницы. Двое из трех ее участников - студенты 2-го курса Игорь БУРАГО и Антон ЖУПЛЕВ - знакомы еще со школьных лет. Вместе занимались в академии юных программистов при ДВГУ и тогда же начали участвовать в командных соревнованиях. Ребята уверены, что именно навыки взаимодействия помогли им победить. Результат мог быть лучше, если бы в регионе было больше соревнований и росла конкуренция.
- Самые наши талантливые ребята продолжают уезжать на запад, - говорит генеральный директор крупнейшего на Дальнем Востоке производителя ПО компании "Ронда" Владимир МИЩЕНКО. - Школьники - в престижные вузы, студенты - на работу в крупные компании. Примерно каждый третий из числа победителей таких вот региональных соревнований. Хотя интересную и хорошо оплачиваемую работу они могут найти и дома. Спрос на программистов растет.
В самом деле - почему уезжают? Ведь, сидя дома во Владивостоке, можно писать программы под заказ любой компании? Участники чемпионата говорят об этом вполне откровенно и без патетики: на Западе условия жизни лучше, чем на Дальнем Востоке. И в этом смысле пока только власти Саха (Якутии) пытаются этим условиям что-то противопоставить. Способные якутские выпускники за государственный счет направляются на учебу в самые престижные российские вузы. С тем условием, что вернутся обратно.
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