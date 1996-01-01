Октябрь 1917-го: Ленин против марксизма, большевиков и советов

Даже обуздав уже собственную партию и пробив, наконец, в ЦК резолюцию о необходимости восстания, ЛЕНИНУ пришлось, однако, и дальше - вплоть до дня "Х" то тут, то там гасить очаги сопротивления среди большевиков.

Многие члены партии по-прежнему оставались на позиции Каменева, Зиновьева и ряда большевистских лидеров, считая, что следует идти не к вооруженной авантюре, а к выборам в Учредительное собрание. Им ближайшее будущее России виделось как новая форма мирного двоевластия: Учредительного собрания, где большевики будут в меньшинстве, и Советов, где большевики будут доминировать.

Две тактики

"Глубокой исторической неправдой, - утверждали КАМЕНЕВ и ЗИНОВЬЕВ, - будет такая постановка вопроса о переходе власти в руки пролетарской партии: или сейчас - или никогда. Нет. Партия пролетариата будет расти, ее программа будет выясняться все более широким массам". Противопоставляя свою позицию ленинской, они говорили: "Здесь борются две тактики: тактика заговора и тактика веры в движущие силы русской революции". Подобная позиция являлась не менее утопической, чем надежды Ленина и ТРОЦКОГО на мировую революцию. Формула: Учредительное собрание плюс Советы выглядела неубедительно, двоевластие не могло существовать в России вечно. Но это хотя бы была утопия компромисса, а не войны.

Последней попыткой остановить Ленина стало известное письмо Каменева, опубликованное газетой Максима ГОРЬКОГО: "Взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент, при данном соотношении общественных сил, независимо и за несколько дней до съезда Советов, было бы недопустимым, гибельным для дела революции шагом".

Появление подобного письма накануне восстания Ленин расценил как предательство и потребовал исключения из партии своих ближайших друзей Каменева и Зиновьева. Характерно, однако, что ЦК, посовещавшись, и это предложение вождя отклонило.

Брать в руки власть за несколько дней до съезда Советов, олицетворявших собой народовластие, действительно было как-то не очень демократично. У многих в партии это вызывало внутренний дискомфорт. Подобные сомнения, естественно, не касались Ленина и Троцкого, они уже в июле, а затем в сентябре, выступая за немедленный разгон Демократического совещания, показали, как на деле относятся к институтам народовластия.

Народовластие на пути большевиков

Вместе с тем здесь существовало два важных нюанса, игнорировать которые не могли даже Ленин с Троцким. "В течение восьми месяцев массы жили напряженной политической жизнью, - пишет Троцкий. - Советский парламентаризм стал повседневной механикой политической жизни народа. Если голосованием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации, о выводе полка на фронт, могли ли массы отказаться от самостоятельного решения вопроса о восстании? Из этого неоценимого и, по существу, единственного завоевания Февральской революции вырастали, однако, новые трудности. Нельзя было призвать массы к бою от имени Совета, не поставив вопрос формально перед Советом, то есть не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да еще с участием представителей враждебного лагеря. Необходимость создать особый замаскированный советский орган для руководства восстанием была очевидна".

Иначе говоря, если раньше главным препятствием на пути большевиков к власти был царизм, то теперь таким препятствием наряду с Временным правительством стало народовластие.

Замаскированный орган

В то же время и призвать к восстанию от лица одной большевистской партии было невыгодно. Как отмечает Троцкий, поддержка Советов являлась жизненно необходимой для того, чтобы собрать необходимый для удара кулак. Боевиков самой партии для решения подобной задачи не хватало. "В тех миллионах, на которые партия... рассчитывала опереться, - пишет Троцкий, - необходимо различать три слоя: один, который уже шел за большевиками при всяких условиях; другой, наиболее многочисленный, который поддерживал большевиков, поскольку они действовали через Советы; третий, который шел за Советами, несмотря на то что в них господствовали большевики... Попытки вести восстание непосредственно через партию нигде не давали результатов".

Можно спорить о числах, сколько могли повести за собой большевики самостоятельно и сколько Советы, но в целом картина, нарисованная Троцким, верна. Из Москвы, например, докладывали: "Трудно сказать, выступят ли войска по зову Московского комитета большевиков. По зову Совета выступят, пожалуй, все". Даже в "колыбели революции", в Петрограде, в октябре ситуация оказалась примерно та же. Как информировал известный большевик Володарский: "Общее впечатление, что на улицу никто не рвется, но по призыву Совета все явятся".

Таким образом, возникал очевидный парадокс. Получить от Советов мандат на переворот большевики не могли, а использовать силы, стоявшие за Советами, были обязаны. Надо отдать должное ловкости Ленина и Троцкого, они эту проблему решили. Хотя и не без очевидного политического жульничества.

Пользуясь своим большинством в Советах, ленинцы создали, как и писал Троцкий, "особый, замаскированный, советский орган для руководства восстанием" - Военно-революционный комитет (ВРК). Элегантность комбинации заключалась в том, что, с одной стороны, комитет избирался легально в рамках советской демократии, а с другой - полностью контролировался большевиками, что позволяло ему действовать конспиративно по отношению к другим силам, представленным в Советах. Руки были развязаны: партия большевиков получила возможность действовать через ВРК от имени всех Советов, но, не ставя Советы об этом в известность. Проблема народовластия, была, таким образом, обойдена.

Мораль и политика

"Кто должен взять власть? - пишет Ленин вечером 24-го. - Это сейчас не важно: пусть возьмет ее Военно-революционный комитет или "другое учреждение", которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям народа". "Другое учреждение", взятое в загадочные кавычки, - разъясняет Троцкий, - это конспиративное наименование ЦК большевиков".

Схема предельно ясна. Формально власть берется от имени Советов в лице Военно-революционного комитета, что позволяет вывести на улицы необходимые большевикам массы, а фактически достается "другому учреждению", а именно ЦК большевиков. Прочим социалистам, спохватившимся в последний момент, оставалось только возмущенно кричать и махать кулаками вслед удалявшемуся от перрона поезду.

Морализировать по поводу этики в политической борьбе дело бесперспективное, поэтому просто замечу, что к моральной стороне политического вопроса Ленин всегда подходил гибко. Чтобы наглядно показать эту гибкость, стоит вспомнить об эпизоде, который вызвал бурное возмущение Ильича.

В самый канун восстания и после известного письма Каменева, в Советах к большевикам, естественно, появились некоторые вопросы. Троцкий, чтобы притушить подозрения, сманеврировал, кратко заявив, что "Совет восстания на ближайшие дни не назначал", так что, мол, и говорить не о чем. А Каменев, используя ситуацию, тут же поднявшись с места, с удовлетворением констатировал, что подписывается под каждым словом товарища Троцкого. Неожиданное для всех единство ярых оппонентов на самом деле было продолжением драки, зрители просто не видели пинков под столом. Если Троцкий старался скрыть действия ЦК по подготовке восстания, то целью Каменева было эти же действия парализовать, публично поймав заговорщиков на слове.

Ленин, узнав об инциденте, разразился следующей гневной филиппикой: "Увертка Каменева на заседании Петроградского Совета есть нечто прямо низкое; он, видите ли, вполне согласен с Троцким. Но неужели трудно понять, что Троцкий не мог, не имел права, не должен перед врагами (т.е. перед руководством Советов. - П.Р.) говорить больше, чем он сказал. Неужели трудно понять, что... решение о необходимости вооруженного восстания, о том, что оно вполне назрело, о всесторонней подготовке и т. д., обязывает при публичных выступлениях не только вину, но и почин сваливать на противника... Увертка Каменева - просто жульничество". Как говорится, без комментариев. Что такое политика и что такое жульничество, читатель знает и сам.

Ленин победил всех

Даже в день Октябрьского переворота, уже подчинившись воле Ленина, в глубине души многие в руководстве партии все еще сомневались в правильности сделанного выбора. Сохранилось, например, очень характерное письмо ЛУНАЧАРСКОГО своей жене, оставшейся в Швейцарии. Письмо датируется днем Октябрьской революции: "Дорогая девочка, пишу утром 25. Фактически борьба за власть уже началась... Политически я, конечно, солидаризовался с большевиками. Для меня есть еще один выход - чисто демократическая коалиция... Но для этого нужно со всех сторон столько доброй воли и политической мудрости, что это, по-видимому, утопия".

Ленин победил всех: МАРКСА с ЭНГЕЛЬСОМ, собственную партию, Советы. И сделал революцию. В расчете на "международный авось". В победу социализма в одной отдельно взятой стране Ильич не верил совершенно. К тому же, будучи убежденным интернационалистом, о России думал меньше всего. "Я прекрасно знаю, - указывал вождь, - что знамя в слабых руках и его не удержат рабочие самой отсталой страны, пока не придут рабочие всех передовых стран им на помощь. Те социалистические преобразования, которые мы совершили, во многом несовершенны, слабы и недостаточны: они будут указанием западноевропейским передовым рабочим, которые скажут себе: "Русские начали не так".

То, что России при таком подходе отводилась роль подопытной лягушки, которую бьют током, чтобы другим жилось лучше, вождя ничуть не смущало. Расстрел Парижской Коммуны дал богатейший материал для анализа Марксу, Энгельсу и самому Ленину. В случае чего, размышлял он, даже если русский эксперимент закончится крахом, на этом опыте будут учиться новые вожди мирового пролетариата. А это важнее всего.