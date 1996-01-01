ТОВМИ отмечает 70-летие

Единственному военно-морскому вузу Дальнего Востока Тихоокеанскому военно-морскому институту имени Макарова сегодня исполнилось 70 лет.

Как сообщила служба информации и общественных связей Тихоокеанского флота России, история основания института уходит в далекие 30-е. Молодому Советскому и Тихоокеанскому флоту нужны были квалифицированные специалисты, которых в те годы не хватало. Необходимо было организовать военно-морское училище на Востоке Советской России. В итоге, институт дал флоту России двух Главнокомандующих ВМФ - адмиралов флота Ф.Н. ГРОМОВА и В.И. КУРОЕДОВА.

В настоящее время в Тихоокеанском военно-морском институте имени Макарова трудятся 6 заслуженных деятелей Российской Федерации, 15 Почетных работников высшего профессионального образования Российской Федерации, 15 докторов наук, 20 профессоров, 77 кандидатов наук и 111 доцентов, что позволяет институту на высоком современном уровне осуществлять подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием.