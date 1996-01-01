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Перевозчики Находки халтурят по вечерам
В канун зимнего сезона отдел транспорта и связи администрации Находкинского городского округа совместно с Объединенной диспетчерской службой организовал действенную проверку движения городского общественного транспорта в вечернее время.
Выяснилось, что нередки случаи, когда водители "дальних" маршрутов в Находке не выполняют последние рейсы, обрекая немногочисленных пассажиров на долгое ожидание на остановках, а то и вовсе лишая их возможности добраться в позднее время до места назначения. Вечером ездят не много людей, а значит, рейс из одного конца в другой не приносит выгоды, считают компании-перевозчиков.
Однако в Находке не первый год действуют правила, когда при распределении маршрутов между компаниями они сгруппированы в лоты, где вместе с выгодными перевозчику может достаться и нерентабельный маршрут.
В результате было решено активно внедрить балльную систему оценки компаний на рынке городских пассажирских перевозок при исполнения муниципального заказа, ведь штрафные баллы за нарушения графика или дисциплины на дороге меняют шансы компаний в борьбе за лучшие маршруты.
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