В Приморье замироточила самодельная икона из оргалита

Прихожанка кавалеровского храма Царственных мучеников Светлана приложила три самодельные иконы к чудотворной иконе Федоровской Божьей матери в женском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы, после чего одна из них замироточила.

На полочке, где стояла икона, образовалось маслянистое пятно от набежавшего миро. Прихожанка тут же сообщила радостную весть настоятелю кавалеровского храма отцу Александру, он оставил икону в храме, чтобы верующие могли к ней приложиться.

Священники по-разному оценивают явление плачущих икон. Одни считают, что это знак благодати Божьей людям, другие - знак беды и грядущих испытаний.