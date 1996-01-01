Французы в городе

В порту Владивосток прибывший 6 ноября сторожевой корабль ВМС Франции "Вандемьер" пробудет 4 дня. За это время французские моряки встретятся с командованием ТОФ, нанесут официальный визит и.о. главы администрации города, отдадут почести захоронениям французов на Морском кладбище и т.д.

Это третий визит корабля в наш город, "Вандемьер" уже посещал Владивосток в 2000 и 2004 гг. Как сообщила служба информации и общественных связей Тихоокеанского флота, основная цель визитов - укрепление дружбы и военно-морского сотрудничества между флотами. В среду утром заграничные моряки торжественно возложили цветы к вечному огню на Мемориале боевой славы ТОФ. Название сторожевого корабля "Вандемьер" переводится с французского как "Сбор винограда" - так назывался первый месяц в республиканском календаре (Календаре Французской Революции). Это относительно молодой корабль - он построен в 1993 г. Для сравнения, тот же БПК "Адмирал Виноградов" на 4 года старше.

Традиционно будет организовано посещение корабля жителями города.