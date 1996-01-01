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Французы в городе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В порту Владивосток прибывший 6 ноября сторожевой корабль ВМС Франции "Вандемьер" пробудет 4 дня. За это время французские моряки встретятся с командованием ТОФ, нанесут официальный визит и.о. главы администрации города, отдадут почести захоронениям французов на Морском кладбище и т.д.

Это третий визит корабля в наш город, "Вандемьер" уже посещал Владивосток в 2000 и 2004 гг. Как сообщила служба информации и общественных связей Тихоокеанского флота, основная цель визитов - укрепление дружбы и военно-морского сотрудничества между флотами. В среду утром заграничные моряки торжественно возложили цветы к вечному огню на Мемориале боевой славы ТОФ. Название сторожевого корабля "Вандемьер" переводится с французского как "Сбор винограда" - так назывался первый месяц в республиканском календаре (Календаре Французской Революции). Это относительно молодой корабль - он построен в 1993 г. Для сравнения, тот же БПК "Адмирал Виноградов" на 4 года старше.

Традиционно будет организовано посещение корабля жителями города.

Досье

Cторожевой корабль "Вандемьер" предназначен для эскорта, конвоирования и ведения разведки. Спущен на воду в 1993 году. Состав экипажа - около 100 человек. Длина - 93,5 метра, ширина - 14, водоизмещение - 2950 тонн, скорость - 20 узлов, дальность плавания - 10000 миль, автономность - 50 суток. Вооружение - 110-мм артиллерийская установка, 2 универсальных (зенитных) 20-мм автоматических орудия, легкий (грузоподъемность - до 400 кг) вертолет, пусковые установки противокорабельных ракет "Экзосет".
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