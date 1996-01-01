Минздрав запретит аборты?

Минздравсоцразвития России ввел ограничение на аборты. По официальным данным, только за 9 месяцев этого года в стране сделано 1 млн 407 тыс. операций по искусственному прерыванию беременности.

Теперь при каждой женской консультации появится социальный работник, задача которого будет сводиться к тому, чтобы убедить женщину отказаться от аборта. Если женщина все же решила прервать беременность, она должна будет подписать специальный "Лист согласия" с возможными отрицательными последствиями аборта. Плюс ко всему на 92 пункта сокращен перечень медицинских показаний для икусственного прерывания беременности. В силу того, что медицина позволяет сегодня решить многие проблемы со здоровьем. Сокращен и список "социальных показаний". В нем остались только такие криминальные случаи, как инцест и изнасилование. Следующим шагом, по планам Министерства здравоохранения, должен стать запрет на аборты в частных клиниках.

Приведет ли инициатива чиновников к резкому увеличению рождаемости и решению демографической проблемы России или повлечет иные последствия?

Ирина Михайловна, сотрудник частной клиники:

- Пока запрет на аборты не введен. Государство только прописало несколько мер, которые должны способствовать сокращению абортов. Однако в любом случае в каждой клинике женщин настоятельно убеждают подумать, прежде чем сделать аборт. Как показывает практика, некоторый процент отказывается от аборта. Если же запрет на аборты все же будет введен в России, то это приведет к массе негативных последствий. Прежде всего, возрастет число криминальных абортов, которые будут делать без соблюдения соответствующих медицинских и санитарных норм. К тому же резко увеличится количество брошенных детей.

Леонид, служащий:

- У нас граница рядом. В КНР аборты не только разрешены, но поставлены на широкую ногу. Женщинам даже доплачивают за то, что она делает аборт. Поэтому закон на запрет абортов породит в приграничных городах новый вид сервиса для русских женщин.

Евгения, няня:

- Тот, кто хочет избавиться от ребенка, сделает это в любом случае. Так уж пусть лучше это будет по закону, с соблюдением всех медицинских норм, нежели это придется делать у какой-либо бабки в совершенно диких условиях или глотая таблетки, которые неизвестно как отразятся на здоровье.

Ярослав, студент:

- Запрещать аборты - это, конечно, гуманно и разумно. И демографический кризис решится сам собой. Но, по крайней мере, у молодежи должен быть выбор стать родителями сегодня или завтра.

Ян, отец троих детей:

- Надо больше уделять внимания социальным проблемам и решать их, чтобы вопрос, оставить ребенка или отказаться от него, не стоял. Нужно не запрещать аборты, а вести государственную политику таким образом, чтобы у родителей не возникало желания избавиться от ребенка.

С другой стороны, считаю, что аборт - это пока узаконенное убийство. И разрешать его нужно только в случаях, когда медицински установлено, что ребенок родится с отклонениями, не позволяющими ему впоследствии вести нормальную жизнь. Если же законодательно полностью запретить аборты, то это не решит демографическую проблему, а, напротив, усугубит жизнь небогатых слоев населения. Будут подпольные аборты, смерти и эмбрионы в мусорных баках.

Елена Викторовна, предприниматель:

- Думаю, что запрещать аборты нецелесообразно, у женщины не остается выбора. Если она понимает, что не в состоянии растить ребенка сейчас, то лучше она откажется от него пока он не родился, нежели бросит его через 9 месяцев в роддоме.