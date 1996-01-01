Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минздрав запретит аборты?
Минздравсоцразвития России ввел ограничение на аборты. По официальным данным, только за 9 месяцев этого года в стране сделано 1 млн 407 тыс. операций по искусственному прерыванию беременности.
Теперь при каждой женской консультации появится социальный работник, задача которого будет сводиться к тому, чтобы убедить женщину отказаться от аборта. Если женщина все же решила прервать беременность, она должна будет подписать специальный "Лист согласия" с возможными отрицательными последствиями аборта. Плюс ко всему на 92 пункта сокращен перечень медицинских показаний для икусственного прерывания беременности. В силу того, что медицина позволяет сегодня решить многие проблемы со здоровьем. Сокращен и список "социальных показаний". В нем остались только такие криминальные случаи, как инцест и изнасилование. Следующим шагом, по планам Министерства здравоохранения, должен стать запрет на аборты в частных клиниках.
Приведет ли инициатива чиновников к резкому увеличению рождаемости и решению демографической проблемы России или повлечет иные последствия?
Ирина Михайловна, сотрудник частной клиники:
- Пока запрет на аборты не введен. Государство только прописало несколько мер, которые должны способствовать сокращению абортов. Однако в любом случае в каждой клинике женщин настоятельно убеждают подумать, прежде чем сделать аборт. Как показывает практика, некоторый процент отказывается от аборта. Если же запрет на аборты все же будет введен в России, то это приведет к массе негативных последствий. Прежде всего, возрастет число криминальных абортов, которые будут делать без соблюдения соответствующих медицинских и санитарных норм. К тому же резко увеличится количество брошенных детей.
Леонид, служащий:
- У нас граница рядом. В КНР аборты не только разрешены, но поставлены на широкую ногу. Женщинам даже доплачивают за то, что она делает аборт. Поэтому закон на запрет абортов породит в приграничных городах новый вид сервиса для русских женщин.
Евгения, няня:
- Тот, кто хочет избавиться от ребенка, сделает это в любом случае. Так уж пусть лучше это будет по закону, с соблюдением всех медицинских норм, нежели это придется делать у какой-либо бабки в совершенно диких условиях или глотая таблетки, которые неизвестно как отразятся на здоровье.
Ярослав, студент:
- Запрещать аборты - это, конечно, гуманно и разумно. И демографический кризис решится сам собой. Но, по крайней мере, у молодежи должен быть выбор стать родителями сегодня или завтра.
Ян, отец троих детей:
- Надо больше уделять внимания социальным проблемам и решать их, чтобы вопрос, оставить ребенка или отказаться от него, не стоял. Нужно не запрещать аборты, а вести государственную политику таким образом, чтобы у родителей не возникало желания избавиться от ребенка.
С другой стороны, считаю, что аборт - это пока узаконенное убийство. И разрешать его нужно только в случаях, когда медицински установлено, что ребенок родится с отклонениями, не позволяющими ему впоследствии вести нормальную жизнь. Если же законодательно полностью запретить аборты, то это не решит демографическую проблему, а, напротив, усугубит жизнь небогатых слоев населения. Будут подпольные аборты, смерти и эмбрионы в мусорных баках.
Елена Викторовна, предприниматель:
- Думаю, что запрещать аборты нецелесообразно, у женщины не остается выбора. Если она понимает, что не в состоянии растить ребенка сейчас, то лучше она откажется от него пока он не родился, нежели бросит его через 9 месяцев в роддоме.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
- Немецкие СМИ связали военные учения "Восток-2018" и ВЭФ во Владивостоке
- Филиалы федеральных университетов откроют на Дальнем Востоке
- Tele2 выяснила музыкальные предпочтения клиентов
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!