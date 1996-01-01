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Еда для кожи
Красивая кожа - мечта каждой женщины. Но чтобы добиться нужного эффекта, одних кремов и лосьонов недостаточно. Кожу нужно питать не только снаружи, но и изнутри.
Мы собрали меню из самых полезных для кожи продуктов - питайте ее изнутри, и вы уже совсем скоро заметите, что и без дорогих кремов будете выглядеть гораздо свежее и моложе.
Жирная рыба
Настоящая пища для красоты и здоровья! Те, кто питается рыбой, защищают организм от сердечных болезней и скачков давления. Жирная рыба, особенно лосось и макрель, содержат омега-3 жирные кислоты. Это необходимо организму, чтобы восстанавливать кожную ткань. Представьте, что рыба как будто промасливает вашу кожу изнутри и помогает ей долго оставаться юной!
Есть: по порции два-четыре раза в неделю.
Авокадо
Экзотический фрукт авокадо богат витамином Е. Этот витамин помогает коже оставаться свежей и увлажненной. Кроме того, авокадо богато растительными маслами - они нормализуют кровообращение, а также предотвращают появление целлюлита.
А если вы перетрете авокадо в пюре, то выйдет потрясающая питательная маска для лица с увлажняющим эффектом!
Есть: одно-два авокадо в неделю.
Брокколи
В брокколи содержится много витамина С и кальция, который необходим организму для того, чтобы кости, зубы и ногти были крепкими и здоровыми.
Также в брокколи присутствует фолат, который очищает артерии, улучшает кровообращение, а также очень важен для поддержания свежести и красоты кожи.
Есть: по порции три раза в неделю. Готовьте брокколи на пару!
Черника
Эта чудо-ягода - просто незаменимый продукт в меню каждой женщины. Благодаря антиоксидантам черника помогает организму бороться с неблагоприятным влиянием окружающей среды. Не забывайте и об одном из главных преимуществ черники - она благотворно влияет на зрение. Черника также укрепляет стенки капилляров, что предотвращает появление так называемых звездочек под кожей.
Есть: чашку ягод черники каждый день.
Орехи
В орехах содержатся эфирные масла. Они увлажняют волосы и кожу изнутри.
Также орехи полны белка, жизненно необходимого для здорового роста волос и ногтей. Особенно полезен миндаль - в нем содержится огромное количество питательных веществ. А еще миндаль незаменим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний! Сможете сберечь не только кожу, но и свой "моторчик".
Есть: горстку орехов ежедневно.
Цитрусовые
С возрастом в организме уменьшается выработка коллагена. Из-за этого кожа стареет, увядает, становится тоньше и уязвимее. Плоды цитрусовых содержат много витамина С и заставляют организм вырабатывать коллаген, что способствует сохранению кожи молодой. Кроме того, в цитрусовых содержатся мощные антиоксиданты, которые предотвращают раковые болезни.
Есть: один плод в день.
Шпинат
В шпинате содержится огромное количество антиоксидантов. Потребляя шпинат, вы снижаете риск сердечных и раковых заболеваний. Шпинат к тому же богат лютеином - антиоксидантом, который защищает глаза и кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Также в шпинате содержится бета-каротин, источник витамина А, который борется со старением кожи.
Есть: по порции два-три раза в неделю.
Вода
Кажется, что в воде нет ничего необычного. Но на самом деле это эликсир молодости! Вода выводит токсины, и благодаря ей кожа становится чище и свежее, а цвет лица - здоровым и красивым.
Поэтому не пренебрегайте водой - пусть всегда с собой в сумочке будет маленькая бутылка чистой питьевой водички.
Выпивать: от восьми стаканов в день.
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