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Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке расширяет горизонты образования

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Больше 20 студентов финансовых факультетов ведущих вузов Владивостока стали слушателями Малой финансовой академии (МФА) - совместного проекта Филиала ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке и ВГУЭС. Этот проект позволяет лучшим студентам дополнительно к теоретическим знаниям получить практические навыки и опыт работы, а значит, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Сотрудничество ВГУЭС и Филиала ОАО Банк ВТБ во Владивостоке началось три года назад. Именно тогда был создан первый в Приморском крае совместный образовательный проект вуза и банковской структуры, который носил название Банковская школа. Со временем проект расширил свои рамки - увеличилось число студентов, участвующих в проекте, присоединились к проекту и клиенты банка - ведущие компании Дальнего Востока, среди которых Дальсвязь, ДВМП, ВМТП, сеть магазинов "Домотехника". Сам проект сегодня уже имеет статус Малой финансовой академии, из её стен только в прошлом году вышли 22 специалиста, и большинство, еще являясь студентами, трудоустроены в подразделениях ВТБ и ведущих компаниях Приморья.

Обучение в Малой финансовой академии длится около года. В рамках МФА студенты из ведущих вузов Владивостока имеют возможность приобрести практические знания в сфере банковского дела. Лекции читают специалисты Банка ВТБ, а также финансовые директора крупнейших компаний Приморья.

"Вы уже имеете определенный багаж знаний, теперь у вас появилась возможность получить практические навыки от тех людей, которые работают в финансовой и банковской сфере не первый год, - сказал, открывая новый учебный год в Малой финансовой академии, управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Владивостоке Алексей СОЛОДУШКО. - Это и руководители отделов банка ВТБ - одного из ведущих государственных банков России, и руководители финансовых департаментов крупнейших компаний Владивостока. Практика показывает, что студенты, обучающиеся в МФА, - это люди инициативные, с активной жизненной позицией. Они впитывают новые знания, готовы учиться и набираться опыта. И нам, и другим банкам такие люди сегодня, безусловно, нужны. Например, по итогам последнего выпуска 7 студентов трудоустроены в подразделения ВТБ. Молодые специалисты не просто работают, а являются сотрудниками ключевых отделов банка. А это значит, что МФА дает молодым людям не только знания, но открывает перед ними большие карьерные перспективы".

Довольны результатами совместного проекта и представители ВГУЭС. Как сказал на открытии МФА ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ, этот проект позволяет привлечь в университет в качестве преподавателей практиков из реального сектора экономики. А это одна из основополагающих задач развития современного образования.

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