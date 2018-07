От Пенсильвании до Владивостока. И обратно?

Со 2 по 4 ноября во Владивостоке проходил необычный праздник. Он не значится ни в одном календаре, и о нем пока знают лишь немногие. Это - четвертьфинал командного чемпионата мира АСМ по программированию.

АСМ расшифровывается как Association for Computing Machinery. Это международная организация, основанная в 1947 г. сотрудниками Пенсильванского университета Филадельфии, которые создали первый в мире компьютер - "ENIAC". В настоящее время АСМ является наиболее авторитетной международной организацией в области компьютеров (The First Society in Computing), объединяющей более 80000 специалистов современного компьютерного мира. В рамках своей деятельности AСМ уже 30 лет, с 1977 г., проводит командный чемпионат по программированию, ежегодно привлекая тысячи студенческих команд со всего мира.

Наша страна впервые приняла участие в этом мероприятии в 1993 г. и показала себя более чем достойно. За короткий срок Россия не только вошла в число лидеров соревнований, но и стала неоднократным чемпионом мира. Начиная с 1999-2000 гг., когда команда Санкт-Петербургского государственного университета заняла первое место в финале, проходившем в городе Орландо, штат Флорида в США, российские команды всегда попадали в десятку сильнейших.

Вы можете спросить: "А при чем тут наш родной город - Владивосток?". Все очень просто - именно Владивосток стал местом проведения четвертьфинальных соревнований командного чемпионата мира АСМ по программированию. Осенью этого года все программисты-дальневосточники отмечают 10 лет, как в Дальневосточном государственном университете в далеком 1998 г. впервые сразились за право выхода в полуфинал чемпионата студенческие команды. Все эти десять лет ДВГУ неизменно принимает в своих стенах молодых программистов.

Особую роль в становлении и развитии чемпионата АСМ на Дальнем Востоке сыграли специалисты кафедры информатики института математики и компьютерных наук ДВГУ. Именно они готовили первых студентов - участников, а затем добились проведения четвертьфинальных соревнований во Владивостоке. В настоящее время на плечах сотрудников кафедры информатики ИМиКН ДВГУ лежит вся работа по организации и проведению чемпионата на Дальнем Востоке.

Из года в год для проведения соревнований задействуются новейшие достижения в программировании, вычислительной технике и методиках составления задач. Одно из них - интерактивная тестирующая система, созданная преподавателями и студентами кафедры информатики. Она позволяет участвовать в чемпионате дистанционно и проверять работы конкурсантов непосредственно во время тура. Оценка работ производит жюри соревнований, состоящее из профессоров института математики и ведущих специалистов Дальнего Востока, занимающихся разработками программного обеспечения.

За прошедшие 10 лет в соревнованиях приняли участие 567 студентов из разных вузов нашего региона. На первый взгляд эта цифра не такая большая, однако следует учесть тот факт, что на чемпионат приезжают лучшие программисты всего региона - студенты из Биробиджана, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и т.д. Радует то, что каждый год на карте чемпионата появляются все новые и новые города. И нам, дальневосточникам, есть чем похвастаться: Дальневосточный государственный университет занимает 16-е место среди 155 вузов Северо-Восточного Европейского региона (не только российских) в рейтинговой таблице по итогам соревнований 2000-2004 гг., что говорит о высоком уровне подготовки наших специалистов.

Кстати, участвовать в соревнованиях программистов могут не только студенты. С 2001 г., одновременно со студенческими соревнованиями, на базе ДВГУ проводится полуфинал всероссийской командной олимпиады среди школьников. В них показали блестящие результаты 164 юных программиста. Нет сомнений - это будущее нашей отечественной элиты. Как правило, они от школьных олимпиад переходят в ряды студентов.

Имена победителей четвертьфинала программистов мы узнаем на этой неделе. Им - прямая дорога в полуфинал, где дальневосточники регулярно удостаиваются дипломов и даже первой степени.