Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
От Пенсильвании до Владивостока. И обратно?
Со 2 по 4 ноября во Владивостоке проходил необычный праздник. Он не значится ни в одном календаре, и о нем пока знают лишь немногие. Это - четвертьфинал командного чемпионата мира АСМ по программированию.
АСМ расшифровывается как Association for Computing Machinery. Это международная организация, основанная в 1947 г. сотрудниками Пенсильванского университета Филадельфии, которые создали первый в мире компьютер - "ENIAC". В настоящее время АСМ является наиболее авторитетной международной организацией в области компьютеров (The First Society in Computing), объединяющей более 80000 специалистов современного компьютерного мира. В рамках своей деятельности AСМ уже 30 лет, с 1977 г., проводит командный чемпионат по программированию, ежегодно привлекая тысячи студенческих команд со всего мира.
Наша страна впервые приняла участие в этом мероприятии в 1993 г. и показала себя более чем достойно. За короткий срок Россия не только вошла в число лидеров соревнований, но и стала неоднократным чемпионом мира. Начиная с 1999-2000 гг., когда команда Санкт-Петербургского государственного университета заняла первое место в финале, проходившем в городе Орландо, штат Флорида в США, российские команды всегда попадали в десятку сильнейших.
Вы можете спросить: "А при чем тут наш родной город - Владивосток?". Все очень просто - именно Владивосток стал местом проведения четвертьфинальных соревнований командного чемпионата мира АСМ по программированию. Осенью этого года все программисты-дальневосточники отмечают 10 лет, как в Дальневосточном государственном университете в далеком 1998 г. впервые сразились за право выхода в полуфинал чемпионата студенческие команды. Все эти десять лет ДВГУ неизменно принимает в своих стенах молодых программистов.
Особую роль в становлении и развитии чемпионата АСМ на Дальнем Востоке сыграли специалисты кафедры информатики института математики и компьютерных наук ДВГУ. Именно они готовили первых студентов - участников, а затем добились проведения четвертьфинальных соревнований во Владивостоке. В настоящее время на плечах сотрудников кафедры информатики ИМиКН ДВГУ лежит вся работа по организации и проведению чемпионата на Дальнем Востоке.
Из года в год для проведения соревнований задействуются новейшие достижения в программировании, вычислительной технике и методиках составления задач. Одно из них - интерактивная тестирующая система, созданная преподавателями и студентами кафедры информатики. Она позволяет участвовать в чемпионате дистанционно и проверять работы конкурсантов непосредственно во время тура. Оценка работ производит жюри соревнований, состоящее из профессоров института математики и ведущих специалистов Дальнего Востока, занимающихся разработками программного обеспечения.
За прошедшие 10 лет в соревнованиях приняли участие 567 студентов из разных вузов нашего региона. На первый взгляд эта цифра не такая большая, однако следует учесть тот факт, что на чемпионат приезжают лучшие программисты всего региона - студенты из Биробиджана, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска и т.д. Радует то, что каждый год на карте чемпионата появляются все новые и новые города. И нам, дальневосточникам, есть чем похвастаться: Дальневосточный государственный университет занимает 16-е место среди 155 вузов Северо-Восточного Европейского региона (не только российских) в рейтинговой таблице по итогам соревнований 2000-2004 гг., что говорит о высоком уровне подготовки наших специалистов.
Кстати, участвовать в соревнованиях программистов могут не только студенты. С 2001 г., одновременно со студенческими соревнованиями, на базе ДВГУ проводится полуфинал всероссийской командной олимпиады среди школьников. В них показали блестящие результаты 164 юных программиста. Нет сомнений - это будущее нашей отечественной элиты. Как правило, они от школьных олимпиад переходят в ряды студентов.
Имена победителей четвертьфинала программистов мы узнаем на этой неделе. Им - прямая дорога в полуфинал, где дальневосточники регулярно удостаиваются дипломов и даже первой степени.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин