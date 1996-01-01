АТЭС-2012 для России важнее Олимпиады

Как будут выглядеть Приморье и, прежде всего, Владивосток к 2012 г. и в будущем? Какими принципами руководствуются разработчики архитектурно- градостроительной концепции Делового центра саммита АТЭС, развития Владивостока и южного Приморья в целом.

Вопросы эти интересуют многих приморцев, поэтому ДДГ "ЗР" начинает публикацию цикла материалов на эти темы. На актуальные вопросы будут отвечать специалисты и эксперты, задействованные в их разработке.

Первое интервью ДДГ "ЗР" дал Михаил ГРУДИНИН, генеральный директор ОАО "Гипрогор", который является генподрядчиком по архитектурно-градостроительной концепции Делового центра саммита АТЭС.

- Михаил Юрьевич, на Тихоокеанском экономическом форуме губернатор Сергей ДАРЬКИН уже представлял стратегию развития южного Приморья и Владивостока, сообщив, что в рамках программы будет реализовано 45 проектов. А они как-то увязаны со стратегией, разрабатываемой вашим коллективом?

- Администрация Приморского края активно, во многом опережая действия федерального центра, по целому ряду позиций ведёт работу по подготовке и реализации масштабных проектов, начиная с проектирования двух мостов - через Золотой Рог и залив Босфор Восточный и заканчивая созданием туристическо-рекреационной зоны на острове Русский с комплексом объектов. Для комплексного и качественного представления всех проектов нами разработана информационная система территориального развития "Инвестиционный паспорт Приморского края" - ключевой инструмент развития не только прибрежной зоны, но и всего края, не имеющая аналогов в Дальневосточном федеральном округе.

- Какую все-таки цель вы ставите при разработке стратегии развития южного Приморья - комфортное проживание его жителей или выполнение функции, возложенной государством на этот регион? Ведь нередко эти функции не совпадают, и пока мы слышим о проектах и объектах саммита АТЭС как о выполнении функции, возложенной на Владивосток государством.

- Ключевой задачей федерального центра является не проведение в 2012 г. саммита АТЭС, а обеспечение мощного импульса развитию Владивостока и Приморского края для повышения качества жизни населения, создания благоприятной деловой среды и активной интеграции Востока России в АТР. Тот немыслимый еще два года назад объем государственных средств, выделяемых на эти цели, обеспечивает решительное социально-экономическое развитие территории.

- Трудно эффективно развивать одновременно все направления. На каких в первую очередь будут сосредоточены ресурсы?

- Приоритеты обозначены государством. Это свыше трех четвертей государственных капвложений в современную инфраструктуру - транспортную (аэропорт, мосты, дороги, причалы и т.д.), инженерную (очистные сооружения, новые источники водоснабжения, тепло- и электроснабжения), социальную (театр оперы и балета, медицинский центр...) и т.д. Все это обеспечит кардинальное изменение в жизни города, решит его застарелые проблемы и позволит сформировать качественно иную среду для проживания и ведения бизнеса. Более подробно об этом мы поговорим чуть позже.

- Удивление вызывает тот факт, что МЭРТ, администрация Приморского края и мэрия Владивостока объявили тендеры на разработку программ и стратегий по одному пространству. Концепцию развития Южного Приморья и Владивостока разработала ваша команда. Вы совместно с "Ленгипрогором" готовите и архитектурно-градостроительную концепцию объектов к саммиту АТЭС. А будут ли они увязаны с программами, которые готовят Центр стратегических разработок "Северо-Запад" и Леонтьевский центр?

- К сожалению, вы правы. Есть элемент раздробленности, на который мы тоже обращали внимание организаторов конкурса, когда, например, подавали заявку на разработку Стратегии социально-экономического развития Приморского края, который выиграла питерская организация. Мы совместно с НИИ промышленного градостроительства разрабатываем архитектурно-градостроительную концепцию саммита АТЭС-2012.

Во избежание потери коммуникаций и "распыления" ресурсов по различным разработчикам стратегических для Приморья документов между московско-питерскими компаниями, находящимися в конкурентной среде, мы предложили администрации края создать Институт территориального планирования и инвестиционного развития Приморья, в котором объединить разработку материалов территориального планирования и инвестиционного развития, т.е. увязать развитие с привлечением инвестиций.

Я считаю недальновидным выпускать подготовку столь важных документов стратегического характера из-под администрации. В Приморье должен быть сформирован костяк специалистов, которые при поддержке столичных и международных специалистов обеспечат качественную разработку и реализацию современных проектных замыслов.

- Небольшое отступление. Начиная ремонт квартиры, я заказала проект дизайнеру. Картинки мне понравились, но когда начался ремонт, оказалось, недостаточно сказать строителям "что делать?". Они требовали и ответа на вопрос: как это делать?. Входит ли в поставленную перед вами задачу ответ на вопрос "как делать?", то есть конкретные технологические и управленческие решения?

- В рамках работы предусматривается не просто "нарисовать" картинку будущего, пусть и силами великих архитекторов-зодчих, но и обосновать источники привлечения инвестиций, виды использования объектов после саммита АТЭС-2012, сформировать целостную концепцию развития прибрежной зоны южного Приморья на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Классика реализации подобных проектов, отвечая на ваш вопрос "как?", предполагает создание федерального предприятия (ФКП, ФГУПа или госкорпорации), выполняющего функции заказчика-застройщика по реализации подпрограммы "Развитие Владивостока как центра саммита...". Я предполагаю, что ответственным за подпрограмму, то есть госзаказчиком, будет Минрегионразвития и по распоряжению правительства будет создана Дирекция по реализации проекта.

- Как вы оцениваете готовность местного строительного комплекса к реализации столь грандиозных планов и в жесткие сроки? В стране большой дефицит управленцев и специалистов по комплексной застройке. Их придется искать за рубежом?

- Правильный и точный вопрос. Пример Сочи показывает, что подобные проекты нереально выполнить силами местных и российских компаний, в особенности это касается уникальных объектов. Например, моста через Босфор Восточный на остров Русский. Но ничего зазорного в этом нет: привлечение международных компаний - нормальная практика как для Олимпиады в Лондоне, так и для саммита во Владивостоке. Уровень к архитектуре и требования к применению современных строительных технологий задают планку, которую пока не в состоянии взять проектный и строительный бизнес Приморья. Абсолютно уверен, что к 2012 г. их профессиональный уровень и материально-техническая база будут отличаться как современная "Тойота" от "Жигулей". То же касается и гостиничного бизнеса, логистики и т.д.

- В Приморье много вузов, но их выпускники нередко остаются невостребованными и долго ищут работу. Подскажите, какие специалисты скоро потребуются в крае?

- Кардинально изменится сфера услуг: возникнет дефицит работников гостиничного бизнеса, профессионалов для игорного бизнеса, строителей, проектировщиков, работников транспорта всех видов - от авиа до морского, преподавателей, умеющих читать лекции на английском, китайском, корейском языках (в рамках создания Тихоокеанского университета), медиков, владеющих английским и умеющих работать с Интернетом, весь спектр кадров туристического бизнеса и т.д.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что проект саммита АТЭС-2012 для развития Владивостока, Приморья и Дальнего Востока в целом трудно переоценить. Это даже не Олимпиада Сочи-2014, а намного больше. "Гипрогор" является генпроектировщиком туристско-спортивного горно-климатического комплекса "Красная поляна", где будут проходить Зимние Олимпийские игры, и автором генплана "Большой Сочи", поэтому нам есть с чем сравнивать, и мы можем быть объективны.

Масштаб задачи, а именно интеграция России в АТР, объем привлекаемых инвестиций, потенциал развития таких мегапроектов, как Игорная зона, Морской фасад, Туристско-рекреационная ОЭЗ, прямая возможность создания нового города в Надеждинском районе, благодаря новой автомагистрали через Де-Фриз, и т.д. - все это позволяет говорить о возможности сгенерировать к 2012 г. пул инвестиционных проектов для российского и зарубежного инвестора в объеме не менее $50 млрд.

Механизм реализации нами предложен, и мы готовы принять непосредственное участие в проекте. Уникальность возможности имеет свои временные рамки - 2012 г., так как международный статус проекта "Деловой центр саммита АТЭС" позволяет использовать его в качестве локомотива для остальных проектов и представлять их на самом высоком, государственном уровне всем странам - участницам АТЭС и бизнес-структурам региона.

Досье В тендере, объявленном Минэкономразвития по инициативе Германа ГРЕФА, победителем стало ФГУП "Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития (РГИГИР) "Гипрогор" (г. Москва). Сумма контракта невелика - 53,5 млн руб. ОАО "Гипрогор" - ведущая проектная организация России, с 75-летней историей, в области градостроительного планирования территории РФ, ее регионов и городов, проектирования центров городов, жилых, общественных, производственных зон и комплексов, курортно-рекреационных и природоохранных территорий.

Эскиз предоставлен "Гипрогором".