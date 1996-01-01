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Без права на склероз
А вы в курсе, что Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября исполняется 90! Кстати, скоро юбилей и у Союза Советских Социалистических Республик - старику исполнилось бы 85. Но не судьба... Правда, ныне эти даты интересуют лишь историков, да все более редких сторонников красной идеи и единой семьи братских народов. У нас теперь другие праздники и другие герои. В шлемах, с хоругвями наперевес да с простыми, но благородными ликами а ля ПОРЕЧЕНКОВ-ПОЖАРСКИЙ...
Скажу сразу, никогда не был фанатом коммунистических и прочих бредовых идей. Зато в историческом г...не, как говаривал пролетарский поэт, покопаться просто обожал. И вот что заметил. Согласно советским учебникам, получалось, что до определенного дня (а именно до 7 ноября 1917 года по новому стилю) жила себе далеко не самая лучшая страна в мире, и вдруг раз - на следующее утро той страны не стало. И самое интересное, в то утро в ней проснулись совершенно другие люди, часть которых тут же бросилась бороться за счастье униженного и ограбленного трудового народа, а часть, конечно же, меньшая и "худшая", - против этого. Простых мирных людей учебники в упор не видели. Оно и понятно, чему может научить советских детей мещанское отродье? В голове словно выложилась кирпичная стенка, которая жестко делила историю на то, что было до и после знаменательной даты. Без всяких лазеек.
Потом пришли другие книги и "правильные" воззрения. Уже не буденовские конники (все сплошь бандиты и проходимцы), а благородная белая гвардия пыталась остановить красный пожар. И за что это так бились, господа, тоже, кстати, часто забывая о законе? Да, за великую и крепкую державу, в которой, оказывается, все росло и развивалось как на дрожжах. И возбужденный мой мозг метнулся уже по другую стороны кирпичной стены. Теперь почти все, что было до заветной даты, априори считалось хорошим, а все, что после, - полный кровавый отстой. Но ведь стена-то никуда не делась...
Простите, тогда по какой причине произошла эта самая для кого великая, а для кого кровавая (для кого просто переворот) революция? Это большевики-предатели страну за немецкие деньги продали, говорят одни. Да это власть старорежимная народ до ручки довела, возражают другие.
Для себя я решил, что оба варианта... правильные. То, что большевики-ленинцы - еще те проходимцы, возражать не буду. А гражданская война, в которую они ввергли страну, стала одной из самых кровавых трагедий в истории страны. Как-то раз на глаза попалось исследование о зверствах красных, когда людей "благородных кровей" не просто расстреливали, а сажали в бочки, утыканные изнутри гвоздями, и спускали с горы. Вот смеху-то было среди носителей идеи справедливости, равенства и братства...
К господам офицерам, помещикам, министрам-капиталистам, попам заевшимся и, конечно же, к батюшке царю у меня другой счет. Скажите, как же вы это так управляли страной и умами людскими, что ее вмиг удалось поставить на колени банде проходимцев, а миллионы ваших бывших подопечных сошлись в беспощадной схватке друг с другом, забыв про единую кровь и христианскую веру?
Об истории нашей богатой можно говорить бесконечно. Главное, что забывать ее уроки ни в коем случае нельзя. И стену кирпичную между двумя мирами пора сломать раз и навсегда. Все - наше общее, все грехи и заслуги. Все в истории едино и не терпит скачков, как на машине времени. И если мы вдруг вспомнили действительно славную дату 4 ноября, когда на Руси народ бился в великую смуту, то это вовсе не значит, что мы должны напрочь забыть и смуту 17-го года.
Да, у вымирающих коммунистов идеи выбили из рук хрустальный шарик, который они холили и протирали по праздникам, но при случае могли и заехать им больно в чье-нибудь властное ухо. Но забвение исторических уроков, даже в самых благородных целях, грозит перерастанием в настоящий исторический же склероз и еще большими бедами.
Вот также российская элита когда-то очень долго нежилась в перинах передаваемой по наследству власти и, казалось, вечного благополучия, да от безделья писала друг для друга книжки (чем не нынешняя рублевская знать?) и томные стишки. Не замечая, что вокруг живут миллионы их сограждан, работающие от зари до зари, но при этом прозябающие в нищете и бесправии, которым ловкие и красноречивые людишки в конце-концов открыли глаза в нужном ракурсе. И дали в руки вилы...
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