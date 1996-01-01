Жильцы увидели альтернативу бывшим МУПам

В наш союз входят три компании, работающие в жилищной сфере, на обслуживании у них в общей сложности находится около 20 домов.

Мы независимые компании, не связанные с городскими властями, сами пробиваем себе дорогу и стараемся выстраивать работу таким образом, чтобы жильцам было выгодно с нами работать. И люди отвечают нам взаимностью, поскольку видят реальную альтернативу бывшим МУПам.

Кстати, два дома, которые обслуживает "Жилищная реформа", до сих пор оплачивают ЖКУ по тарифам 2006 г. - сегодня у них есть такая возможность благодаря тому, что в прошлом году мы отремонтировали подъезды, заасфальтировали дворы, сделали кровли - значит теперь на ремонт дома можно тратиться меньше. Мы предложили жильцам не увеличивать плату в 2007 г., и они согласились.

Кроме своих непосредственных функций по обслуживанию жилья, мы обеспечиваем жильцам юридическую поддержку, сами выступаем в суде от имени и по поручению собственников: и по поводу капремонтов, и по поводу взыскания долгов с неплательщиков - и выигрываем суды.

В планах у нас создание адвокатуры, которая специализировалась бы на сфере ЖКХ, сейчас мы уже формируем команду. На Дальнем Востоке подобной структуры пока нет, а вот в Санкт-Петербурге есть, и занимается она только жилищно-коммунальными спорами - здесь есть своя специфика.