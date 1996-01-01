Жилищно-коммунальный комплекс. Неполноценности

Реформа ЖКХ - одна из первых системных реформ, объявленных в нашей стране: начало ей положил закон о приватизации жилья 1990 г. С тех пор процесс реформирования идет в вялотекущем режиме: приходится констатировать, что проблем по-прежнему много, а свет в конце тоннеля только-только начинает пробиваться.

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