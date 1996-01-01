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ЕГЭ - эксперимент продолжается

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Единый государственный экзамен в России сдают уже около 10 лет. В этом году эксперимент дошел и до Приморского края. Одиннадцатиклассники будут сдавать часть выпускных экзаменов в форме ЕГЭ. Какие? Как будет происходить процедура экзамена? На эти вопросы отвечает Вера КУЗНЕЦОВА, руководитель департамента образования и науки администрации края.

С 2009 ЕГЭ вступает в штатный режим, то есть будет повсеместным и обязательным. Сегодня в форме ЕГЭ уже можно сдавать 12 предметов. Какие предметы будут сдавать выпускники каждого региона, решают сами регионы. К сожалению, ЕГЭ носит безальтернативный характер для выпускника. Приморский край заявил два экзамена. Это математика - обязательный экзамен, его сдают все, и русский язык, если выпускник его выбрал.

Русский и математика

- Почему русский язык в форме ЕГЭ в Приморском крае - по выбору, а математика - обязательно?

- Мы проанализировали ситуацию, посовещались с представителями Совета ректоров высших учебных заведений ПК и Совета директоров средне-технических учебных заведений. Доминирующие направления образования в Приморье все-таки техническое и естественно-научное, где обязательно сдают математику. Поэтому этот предмет и выбран как обязательный в форме ЕГЭ.

- ЕГЭ будет проходить во всем крае одновременно, в один день и в один час 20 000 приморских выпускников должны сесть за экзаменационные парты. Как это технически будет организовано?

- В соответствии с инструкцией Комитета по образованию и высшей школе о проведении государственного экзамена назначаются Пункты проведения экзамена (ППЭ). Как раз сейчас муниципалитет решает, какие школы станут ППЭ (это одна из 4-5 школ микрорайона). Такая школа в назначенное время будет принимать ребят для прохождения экзамена. В этой школе будут созданы все необходимые условия для проведения ЕГЭ, соблюдены все меры безопасности. В каждом классе будет не больше 15 учеников, сидящих за партой по одному. Экзамен проводят учителя по другим, нежели экзамен, предметам (экзамен по математике - учителя биологии или литературы, например), и из школы, в которой не учатся экзаменуемые. Причины понятны - чтобы у учителей не было искушения "помочь" и "подсказать".

Тестирование будет бланковым, а не компьютерным. Контрольно-измерительные материалы за сутки до экзамена доставляются с охраной в 17 пунктов первичной обработки информации (ППОИ). В пункт приема экзаменов (школы) за 1 час до начала доставляются "секьюр-пакеты", в каждом из которых 15 вариантов задания, все варианты равносильные. Пакет вскрывается в аудитории, где находятся выпускники, каждому выдается индивидуальный пакет заданий. Затем ученик начинает заполнение анкеты. Обязательно на экзамен прийти с паспортом, т.к. паспортные данные вносятся в анкету. В спокойной, доброжелательной обстановке, без спешки, бланк заполняется черной гелевой ручкой. После того как заполнен бланк (для шифрования работы), фиксируется время начала экзамена. На выполнение задания ЕГЭ отводится 4 часа.

После экзамена материалы запаковываются в "секьюр-пакеты" и сдаются под акт в ППОИ. Там происходит первичное сканирование работ и внесение их в базу данных. Затем сканированные данные отправляются в Региональный центр обработки информации (РЦОИ), а затем - в Рособрнадзор в Москву. Там проверяют части "а" и "б" экзаменационного задания, часть "с" проверяет краевая предметная комиссия. Итоги подводятся в Федеральном центре тестирования. Результаты в баллах доходят до исполнителей уже в виде именного государственного свидетельства, форма которого утверждена Министерством науки и образования РФ.

Действительно 1,5 года

Согласно Федеральному закону об образовании 17-ФЗ п. 4.3. "Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена., действие такого свидетельства истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения".

"То есть свидетельство действительно полтора года, и с этим результатом можно подавать документы в вуз и на следующий год, если в этом году не удастся поступить", - уточнила Надежда ВИТКАЛОВА, начальник управления народного образования департамента образования и науки администрации Приморского края.

- Надежда Алексеевна, а если ученика и его родителей не удовлетворяют результаты ЕГЭ, можно ли экзамен пересдать?

- По положению в этом учебном году - нельзя. Но в следующем году можно сдавать экзамен снова с потоком выпускников.

- С низким результатом ЕГЭ не стоит даже идти в вуз, все равно не возьмут?

- Это зависит от позиции конкретного учебного заведения. Правила приема утверждаются ежегодно в феврале-марте, и такого рода вопросы специально оговариваются. Возможно, на остро востребованные коммунальным хозяйством города и края специальности, не пользующиеся большой популярностью у абитуриентов, желающего и примут.

- А если в день экзамена с ребенком случились непредвиденные обстоятельства?

- Такие обстоятельства предусмотрены инструкцией проведения ЕГЭ. Если неявка ученика на экзамен случилась по существенной причине, которая подтверждена медицинской справкой, он получает возможность сдать экзамен в другой установленный день.

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