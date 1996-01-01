Мой ласковый и... дорогой зверь

Татьяна КИВАЕВА - начинающий заводчик дорогих кошек. Ее приход в этот бизнес был случаен. Молодая девушка грезила о карьере менеджера, но, однажды, увидев в гостях у подруги странную кошку, поняла, что отныне ее жизнь будет связана с кошачьим племенем.

- "Я влюбилась в это инопланетное чудо с первого взгляда и решила во что бы то ни стало приобрести такое же!" - вспоминает Татьяна. Но только спустя полгода нашла то, что искала, великолепного кота породы "донской сфинкс" (именно так называются голые представители "усатого" семейства). Мечта обошлась в 1000 условных единиц, а у девушки началась совсем другая жизнь. О подводных камнях кошачьего бизнеса она рассказала "ЗР - Диалог".

- Татьяна, почему вы все-таки решили заняться этим профессионально?

- Даже когда в моем доме появилась вторая кошка, я и подумать не могла, что буду заводчиком! Я нечасто бывала дома, кот скучал, и я решила приобрести ему подружку. Посещая специализированные выставки, узнала, что во Владивостоке "донские сфинксы" очень плохого типа и никто не стремится работать над этим. Возник азарт, возможно, взыграло тщеславие, а точнее, самолюбие, - с этого все и началось.

- Существует расхожее мнение, что это очень прибыльный бизнес, ведь цены на племенных животных очень "кусаются".

- Это не так! На самом деле цена котенка порой даже не окупается, не говоря уже о какой-то прибыли. Неопытному человеку не всегда понятно, почему это происходит. Казалось бы, какие проблемы: кошка кормит котят молоком, в месячном возрасте распродали и получили барыш, но настоящие заводчики так не поступают! Во-первых, котят первые два месяца нельзя отлучать от матери: они еще слишком слабы. Прибавьте к этому расходы на дорогие корма, витамины, прививки, услуги ветеринара, родословную, в конце концов... К тому же племенные животные должны участвовать в выставках, что тоже весьма затратно. При этом мода на кошек - дама капризная. Сегодня в моде лысые, завтра - пушистые. Помните, одно время "персы" были очень дорогими? Но мода на них прошла, и заводчики сегодня не знают, что им делать. У нас вообще ментальность по отношению к животным очень странная. Сегодня увлеченность определенной породой кошек, завтра - попугаями, послезавтра - рыбками. А если вы небольшой питомник построили? Что из него потом делать - аквариум? Поэтому то, чем я занимаюсь, пока всего лишь дорогостоящее хобби, которое когда-нибудь в будущем, может быть, и перерастет в бизнес.

- Во Владивостоке представлены все породы кошек?

- Вообще их существует больше сорока, но в Приморье нет и половины. В то же время к нам уже завезены такие редкие кошки, как "бенгальская", "селикир-рекс", "манчкин". Создаются питомники, и я уверена, скоро эти животные получат широкое распространение. Но опять же возникает вопрос: сколько продлится на них мода? На западе заводчики вкладывают в раскрутку породы деньги. Это как торговая марка. Чем больше вложил, тем дороже продал. Дальневосточные заводчики это делать не спешат.

- Самые популярные сегодня породы?

- По-прежнему популярны "британцы" и "шотландцы". Очень востребованы "мейн-куны". Немалый интерес представляет также наша отечественная порода "донской сфинкс".

- Кто чаще покупает кошек?

- Типаж будущего владельца до конца не определен. Недавно у моей приятельницы - владелицы питомника ориентальных кошек - котенка купил молодой парень. По его словам, он всерьез собирается заниматься животными этой породы. Очень часто котят приобретают для детей, но я не рекомендую этого делать, потому что ребенок не осознает всю возложенную на него ответственность за живое существо. Также немало покупательниц в возрасте 20-30 лет: именно в это время просыпается пресловутый материнский инстинкт, но родить ребенка решаются не все, собака требует больше жизненного пространства и времени, поэтому выбор падает на различных мурок.

- Породистость животного может служить гарантией хорошего характера питомца?

- Не обязательно. Животное по всем признакам может быть породистым и даже иметь родословную, но проявлять агрессию и капризность по отношению к людям. Однако это касается только неизвестных линий разведения. Проверенный питомник, напротив, гарантирует будущему владельцу социально адаптированных животных. Правда, есть еще одна тенденция: появились породы кошек, в основе которых лежат дикие коты. Я не совсем понимаю, как их держать дома и чего от них ждать. На мой взгляд, это какой-то перегиб.

- Во сколько обходится содержание питомника и отдельно одной особи?

- Питомник - дело дорогое, и только для тех, кто увлечен этим по-настоящему. В то же время завести породистую кошку для души может себе позволить даже пенсионерка, при условии, что она готова к расходам на профессиональные корма, специальную косметику и услуги ветеринара.

- Какие советы вы бы дали потенциальному покупателю дорогой кошки?

- Прежде всего, не покупать кошек с рук, в подземных переходах и на птичьих рынках. Никто не гарантирует, что ваш "сфинкс" не отрастет обычной шерстью через два месяца, а яркий апельсиновый окрас не смоется у "абиссинки" после трех процедур мытья. Не покупайте котенка только потому, что вам нравится сосуществование. Если вы активный человек, вам никогда не найти общего языка с ленивым персом, и, наоборот, "бенгалу", имеющему в своих предках диких зверей, требуется постоянная активность. Мало увидеть кошку глазами, нужно почувствовать ее душой.