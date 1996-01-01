Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отопительный сезон: лиха беда начало
Без света и воды сидело полгорода - Чуркин, Окатовая, Жигура, Тихая, Толстого и др. Во многих районах ЧП длилось пять дней. Как страшный сон будут вспоминать это время семьи с маленькими детьми: темно, холодно, голодно.
При этом жители Владивостока слушали и читали сообщения служб, ответственных за готовность города к зиме: что в отопительный сезон вошло 1657 домов из 2 844, что бодрым маршем идет подключение остальных домов. А в редакцию шли звонки из детских садов и больниц: "Замерзаем!"
Списали на стихию
За тепло в наших квартирах отвечают три организации: филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (магистральные сети Владивостока, Артема, Партизанска), ОАО "Городские тепловые сети" (муниципальные внутриквартальные сети во всех районах города) и управляющие компании (внутридомовые сети, доставляющие тепло и горячую воду непосредственно в квартиры). Первый же циклон, принесший во Владивосток снег, показал плачевный уровень взаимодействия этих структур.
Как выяснилось, произошла авария на напорном водоводе КГУП "Примводоканал", но каковы её масштабы и сколько нам еще сидеть без воды и света - разъяснений не последовало. Потом центральная диспетчерская ОАО "Водоканал" сообщала, что после устранения аварии возобновлено водоснабжение большинства потребителей Первомайского, Ленинского районов, но остались сложности в работе станций "Днепровская", "57 микрорайон", "Некрасовская". Зато теплотрасса от ТЭЦ-2 запущена. Нам объясняли, что тепло не подключалось потому, что из-за аварии не хватало воды для заполнения батарей...
Как потом выяснила "ЗР - Диалог", добавилась неразбериха с подведомственным хозяйством военных. Оборвалась "воздушка" на Горностае, по которой идет электроснабжение насосной станции. За "воздушку" отвечают военные.
Почему для устранения аварии потребовалось несколько дней, никто так и не дал горожанам толкового разъяснения. Никого не наказали и, конечно, никто не подал в отставку. Списали на стихию. А если б это случилось зимой в морозы? Тоже ремонтировались бы 5 дней? И есть ли у Владивостока в резерве дублирующие схемы в энергоснабжении? Кроме десантов Шойгу в терпящие бедствие регионы, конечно.
Ведь по государственным нормативам водоснабжающие организации относятся к первой категории и должны иметь резервные источники электроснабжения. Значит, эксплуатация водовода идет с вопиющими нарушениями закона. И это при том, что на бедность энергетикам грех жаловаться. Деньги с населения и предприятий они берут за любой "чих". За простое согласование техусловий (даже не за подключение к электричеству) маленький магазинчик платит сотни тысяч рублей.
Если вы замерзаете - спуститесь в подвал
Причины в срочном порядке созвать пресс-конференцию понять не трудно. Горожане кипят от возмущения, и главный поставщик тепла во Владивосток, Артем, Партизанск отчитался: магистральные линии к зиме готовы. При этом Алексей ТРОФИМОВ сделал реверанс в сторону жилищников Владивостока, отметив, что последние три года они активно занимаются опрессовкой и промывкой внутридомовых сетей. Если раньше этой процедуре подвергались 20% домов, то ныне практически 80-90% прошли активную подготовку к зиме. Правда, Партизанск и Артем готовятся к зиме значительно лучше. Там заключен договор с мэриями о совместных действиях по совместной эксплуатации не только магистральных, но и разводящих сетей.
Система внутригородского теплоснабжения давно нуждается в коренной реконструкции. Всем известно. А вот о том, что проблемы теплоподачи на стыке с вашим домом стали вашими, похоже, осознать вы еще не успели. Во всех домах на входе должен стоять регулятор температуры горячей воды. К дому она подходит нагретая до 130 градусов, регулятор её смешивает с холодной, и в краны, на полотенцесушители вода подается 50 градусов. Но смесители есть далеко не во всех домах (хотя должны быть), и зачастую слесарь регулирует эту систему на глазок, без всяких датчиков.
В 2007 г. было много жалоб от жителей улиц, расположенных в районе завода "Радиоприбор", на отсутствие нормального водо- и теплоснабжения. Причина как раз в этом - отвратительное состояние внутридомовых тепловых узлов. Оборудование проржавело, разукомплектовано, а нередко и затоплено канализационными водами.
Те, кто руководствуется классическим выражением - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" - успели на горьком опыте понять, что между основным поставщиком тепла в лице "Приморских тепловых сетей" и конечным потребителем есть ОАО "Городские тепловые сети", отвечающее за муниципальные квартальные сети во всех районах города. Многие независимые управляющие компании, жильцы домов с ТСЖ, индивидуальные владельцы зданий в тихом шоке от невозможности найти общий язык с этой структурой. Именно по этой причине часть жилых микрорайонов Владивостока до сих пор не подключена к теплу. Или по причине неплатежей.
Нам есть куда падать
Около 30% жителей Владивостока - должники за тепло и горячую воду. У всех на слуху ситуация в приморском поселке Сержантово, где коммунальные сети перешли в частные руки и новый хозяин так и не смог собрать деньги с должников. И что же? Он отрубил воду и отопление. Теперь в пятиэтажных домах в каждой квартире стоят печки-буржуйки, а за водой жители ходят к колодцу.
В Дальнегорске, Кавалерово, Уссурийске жители многих домов решили перейти на обогрев квартир электричеством - так дешевле. В результате полетела электропроводка в домах - не выдержала нагрузок. Здесь тоже "тонко".
Официальный общероссийский уровень износа коммунальных сетей - 57%. По Приморью он еще больше - последний раз в открытом доступе цифра была близкой к 80%. В этих условиях, если не будет отлажено четкое взаимодействие всех структур жизнеобеспечения, в том числе МЧС, катастрофа может грянуть уже зимой.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам