Отопительный сезон: лиха беда начало

Без света и воды сидело полгорода - Чуркин, Окатовая, Жигура, Тихая, Толстого и др. Во многих районах ЧП длилось пять дней. Как страшный сон будут вспоминать это время семьи с маленькими детьми: темно, холодно, голодно.

При этом жители Владивостока слушали и читали сообщения служб, ответственных за готовность города к зиме: что в отопительный сезон вошло 1657 домов из 2 844, что бодрым маршем идет подключение остальных домов. А в редакцию шли звонки из детских садов и больниц: "Замерзаем!"

Списали на стихию

За тепло в наших квартирах отвечают три организации: филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (магистральные сети Владивостока, Артема, Партизанска), ОАО "Городские тепловые сети" (муниципальные внутриквартальные сети во всех районах города) и управляющие компании (внутридомовые сети, доставляющие тепло и горячую воду непосредственно в квартиры). Первый же циклон, принесший во Владивосток снег, показал плачевный уровень взаимодействия этих структур.

Как выяснилось, произошла авария на напорном водоводе КГУП "Примводоканал", но каковы её масштабы и сколько нам еще сидеть без воды и света - разъяснений не последовало. Потом центральная диспетчерская ОАО "Водоканал" сообщала, что после устранения аварии возобновлено водоснабжение большинства потребителей Первомайского, Ленинского районов, но остались сложности в работе станций "Днепровская", "57 микрорайон", "Некрасовская". Зато теплотрасса от ТЭЦ-2 запущена. Нам объясняли, что тепло не подключалось потому, что из-за аварии не хватало воды для заполнения батарей...

Как потом выяснила "ЗР - Диалог", добавилась неразбериха с подведомственным хозяйством военных. Оборвалась "воздушка" на Горностае, по которой идет электроснабжение насосной станции. За "воздушку" отвечают военные.

Почему для устранения аварии потребовалось несколько дней, никто так и не дал горожанам толкового разъяснения. Никого не наказали и, конечно, никто не подал в отставку. Списали на стихию. А если б это случилось зимой в морозы? Тоже ремонтировались бы 5 дней? И есть ли у Владивостока в резерве дублирующие схемы в энергоснабжении? Кроме десантов Шойгу в терпящие бедствие регионы, конечно.

Ведь по государственным нормативам водоснабжающие организации относятся к первой категории и должны иметь резервные источники электроснабжения. Значит, эксплуатация водовода идет с вопиющими нарушениями закона. И это при том, что на бедность энергетикам грех жаловаться. Деньги с населения и предприятий они берут за любой "чих". За простое согласование техусловий (даже не за подключение к электричеству) маленький магазинчик платит сотни тысяч рублей.

Если вы замерзаете - спуститесь в подвал

Причины в срочном порядке созвать пресс-конференцию понять не трудно. Горожане кипят от возмущения, и главный поставщик тепла во Владивосток, Артем, Партизанск отчитался: магистральные линии к зиме готовы. При этом Алексей ТРОФИМОВ сделал реверанс в сторону жилищников Владивостока, отметив, что последние три года они активно занимаются опрессовкой и промывкой внутридомовых сетей. Если раньше этой процедуре подвергались 20% домов, то ныне практически 80-90% прошли активную подготовку к зиме. Правда, Партизанск и Артем готовятся к зиме значительно лучше. Там заключен договор с мэриями о совместных действиях по совместной эксплуатации не только магистральных, но и разводящих сетей.

Система внутригородского теплоснабжения давно нуждается в коренной реконструкции. Всем известно. А вот о том, что проблемы теплоподачи на стыке с вашим домом стали вашими, похоже, осознать вы еще не успели. Во всех домах на входе должен стоять регулятор температуры горячей воды. К дому она подходит нагретая до 130 градусов, регулятор её смешивает с холодной, и в краны, на полотенцесушители вода подается 50 градусов. Но смесители есть далеко не во всех домах (хотя должны быть), и зачастую слесарь регулирует эту систему на глазок, без всяких датчиков.

В 2007 г. было много жалоб от жителей улиц, расположенных в районе завода "Радиоприбор", на отсутствие нормального водо- и теплоснабжения. Причина как раз в этом - отвратительное состояние внутридомовых тепловых узлов. Оборудование проржавело, разукомплектовано, а нередко и затоплено канализационными водами.

Те, кто руководствуется классическим выражением - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" - успели на горьком опыте понять, что между основным поставщиком тепла в лице "Приморских тепловых сетей" и конечным потребителем есть ОАО "Городские тепловые сети", отвечающее за муниципальные квартальные сети во всех районах города. Многие независимые управляющие компании, жильцы домов с ТСЖ, индивидуальные владельцы зданий в тихом шоке от невозможности найти общий язык с этой структурой. Именно по этой причине часть жилых микрорайонов Владивостока до сих пор не подключена к теплу. Или по причине неплатежей.

Нам есть куда падать

Около 30% жителей Владивостока - должники за тепло и горячую воду. У всех на слуху ситуация в приморском поселке Сержантово, где коммунальные сети перешли в частные руки и новый хозяин так и не смог собрать деньги с должников. И что же? Он отрубил воду и отопление. Теперь в пятиэтажных домах в каждой квартире стоят печки-буржуйки, а за водой жители ходят к колодцу.

В Дальнегорске, Кавалерово, Уссурийске жители многих домов решили перейти на обогрев квартир электричеством - так дешевле. В результате полетела электропроводка в домах - не выдержала нагрузок. Здесь тоже "тонко".

Официальный общероссийский уровень износа коммунальных сетей - 57%. По Приморью он еще больше - последний раз в открытом доступе цифра была близкой к 80%. В этих условиях, если не будет отлажено четкое взаимодействие всех структур жизнеобеспечения, в том числе МЧС, катастрофа может грянуть уже зимой.