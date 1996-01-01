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Цены растут. Сопротивление возможно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Цены на коммунальные услуги во Владивостоке, похоже, плюют на то, что по закону рост их не должен превышать 10% в год.

За последний год, как может каждый увидеть по собственным квитанциям, мы стали платить за электроэнергию, воду, канализацию, отопление от 12 до 20% больше. Причем стоимость горячей воды выросла дважды - в феврале и августе, в общей сложности на 23%. Рекорд побил рост цен на ремонт жилья - 32%.

Во Владивостоке с июля 2007 г. резко увеличилась стоимость горячей воды, потому что исполнитель коммунальной услуги "горячее водоснабжение" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" приобретает у ОАО "Водоканал" холодную воду не по той цене, что население города (10,20 рубля за 1 куб.м), а по цене из графы "прочие потребители", то есть 17,41 рублей за куб. И продает населению уже за 20 руб. за куб. Сделано это согласно постановлению администрации Владивостока.

Запрос о правомерности действий администрации города направили прокурору Владивостока председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Владивостока Тамара ЗАРЕМБО и депутат Думы г. Владивостока Александр ЮРТАЕВ. Ответ они получили абсолютно одинаковый - слово в слово, с одной и той же датой 14 сентября 2007 г., но за разными подписями. Один подписал прокурор Д. РОМАНЧЕНКО, другой - и.о. заместителя прокурора Д. ПРАСЛОВ.

Ответ гласил, что прокурор Ленинского района оспаривал постановление главы администрации Владивостока №1692 от 27.12.2005 г, в результате которого тарифы на отопление и горячее водоснабжение выросли. Но суд Ленинского района отказал прокурору в удовлетворении заявления. Рассмотрев все перипетии с тарифами, прокуратура Владивостока не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Краевая прокуратура оценила ситуацию "полностью наоборот". Ответ за подписью начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства А.ЕЛЬКИНА от 22 октября 2007 г. гласит: "Проверкой установлено, что расчет платы за отопление, выполненный в постановлении главы администрации г. Владивостока от 25.06.2007 г. № 1969, не соответствует порядку расчета размера платы за указанную услугу и противоречит Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, а также не входит в компетенцию главы администрации г. Владивостока". Прокуратуре Фрунзенского района поручено провести проверку в части начисления филиалом Приморские тепловые сети ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" платы за отопление. Осталось выяснить, насколько правомерно дважды в год дорожала горячая вода и почему остальные цены на коммунальные услуги растут быстрее, чем установлено законом.

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