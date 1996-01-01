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Неопределенное Единство

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Праздник 7 ноября отменили и создали новый - 4 ноября, День народного единства. Удалось ли правительству привить народу новую идеологию ноября и какие ассоциации вызывает День единства у владивостокцев?

Алена, студентка:

- У меня День единства ассоциируется с двумя фамилиями: Минина и Пожарского. Но, честно говоря, я даже не знаю, в связи с чем этих людей приписали ко Дню народного единства. Объясняли что-то на лекции в университете, но я мало что смогла запомнить. По той простой причине, что мне этот праздничный день ничем неинтересен.

Антон, дизайнер:

- Мне все равно, что 7 ноября, что 4 ноября. Правительство пытается создать идеологию единства, мира и согласия, в то время как каждый в этой стране сам за себя. Никакой целостности общества не наблюдается, поэтому и праздновать нам нечего. Если годовщина революции имела принадлежность и вызывала у людей конкретные ассоциации, то День народного единства непонятен. Думаю, стоит вообще отменить 4 ноября.

Екатерина, переводчик:

- Мало кто из людей знает, почему 4 ноября признали праздничным днем. В основном на слуху имена Минина и Пожарского, которые, по идее, должны ассоциироваться с патриотизмом и единством. Однако чем славны эти люди и почему их соотносят с единством, мало кто знает.

Полина, стоматолог:

- Уже успели объяснить, что 4 ноября связано с Мининым и Пожарским, с их делами по освобождению Москвы от поляков и борьбой за единство России. Я считаю, что такие люди заслуживают того, чтобы их помнили и продолжали их великие идеи. Поэтому пусть 4 ноября остается "красным" днем календаря. У всех народов есть национальный праздник, чем Россия хуже?

Элина, продавец-консультант:

- У меня 6 ноября день рождения, поэтому праздник 7 ноября был для меня как нельзя кстати. То же, в честь чего этот праздник, мне было все равно. Равно как и сейчас 4 ноября.

Маргарита, фотограф:

- В силу того, что родилась в 1986 г., не успела проникнуться духом революции, поэтому мне день 7 ноября никогда ни о чем не говорил. То же самое могу сказать про 4-е.

Александр, программист:

- В советское время 7 ноября был одним из главных праздников. Я застал ноябрьские демонстрации и думаю, что правительству не удалось переломить сознание людей. Люди четко запомнили 7 ноября, по крайней мере старшее поколение. Что до 4 ноября, то совершенно неясно. Какое единение, кого и с кем?

Нина Петровна, ветеран труда:

- 7 ноября отменили, а вместо него создали 4 ноября. Жизнь лучше от этого не стала. Единство и согласие - это очень хорошо, и благо что этим истинам посвятили целый день. Но 7 ноября у моего поколения, несмотря на то, отменили этот день или нет, всегда будет ассоциироваться с революцией. И никакие переименования не смогут отменить революцию в сознании людей.

Как показал опрос, люди не привыкли к новому празднику и не знают, чему именно он посвящен и как следует его отмечать. Молодое поколение высказывает полное равнодушие, а те кому за 60, как правило, отзывается негативно. Все опрошенные сказали, что 4 ноября отмечать не собираются. Единственное, чем день радует, - очередной выходной. Но в этом году 4-е выпадает на воскресенье и День единства не вызывает никакого восторга.

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