В загс всей семьей

Органы загса Владивостока готовятся отметить 90-летие. Несмотря на то, что основные торжества намечены на декабрь, Первомайский загс организует праздник для жителей района уже 2 ноября.

В этот день в торговом комплексе "Зеленый остров" состоится большой праздник, пропагандирующий семейные отношения. Организаторами мероприятия выступили Первомайский загс, родильный дом №3 г. Владивостока, Пенсионный фонд по Первомайскому району и Дальневосточная ассоциация сознательного родительства "Планета детей".

Завершит праздник шоу "Дефиле беременных". Начало праздника 2 ноября в 17.30.