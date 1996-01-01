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Генплан островов получил серебряный диплом
На завершившемся в Москве ХV Международном архитектурном фестивале "Зодчество-2007" работа приморских зодчих из института ОАО "Приморгражданпроект" "Генеральный план островных территорий и полуострова Песчаный Владивостокского городского округа" получила серебряный диплом в номинации "Градостроительство".
Считается, что это довольно высокий результат, потому что на фестиваль было представлено множество градостроительных работ со всей России и из-за рубежа. Надо отметить, что аналогичного результата эта работа добилась и на региональном фестивале "Зодчество-2007", состоявшемся в мае в Хабаровске. Работа градостроителей предшествовала сегодняшним проработкам планов развития о. Русский в связи с проведением в 2012 г. во Владивостоке саммита АТЭС. Под обслуживающие его объекты предполагается выделить именно те территории, которые по генплану предполагалось застраивать для развития здесь зоны туризма и отдыха.
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