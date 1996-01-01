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В пригород пришел газ
С началом отопительного периода в пригороде Хабаровска введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 12,5 км от газораспределительной станции в селе Ильинка до котельной поселка Красная Речка, сообщил пресс-центр правительства Хабаровского края.
В этом районе расположена котельная, которая на протяжении многих лет не в состоянии обеспечить теплом и горячей водой местных жителей. Приход газа на Красную Речку должен стабилизировать теплоснабжение жилищного сектора, объектов социальной сферы, улучшить социально-бытовые условия населения. На церемонии сдачи объекта губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ сообщил, что из краевого бюджета будет дополнительно выделено 78 млн руб. для перевода местной котельной на газ. В результате себестоимость вырабатываемого тепла снизится более чем в два раза.
Это первый этап газопровода общей протяженностью 33,4 км, который протянется к поселку Бычиха, расположенному в 50 км от города. Реализация проекта обошлась краевому бюджету в 337,6 млн руб. Стоимость газопровода до Бычихи составит 800 млн руб. По словам губернатора, не исключена дальнейшая прокладка трубы до Казакевичева.
Виктор Ишаев также отметил, что местные власти настойчиво занимаются диверсификацией топливного баланса. Сегодня газотранспортная система природного газа в крае составляет 1,2 тыс. км. Потребителями газа являются 5 теплоэлектроцентралей, 28 промышленных предприятий, 17 котельных, более 71 тысячи квартир. К очередному отопительному сезону природный газ придет на Хабаровскую ТЭЦ-2 и Николаевскую ТЭЦ.
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