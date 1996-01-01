Возьмите мою взятку

Спроси любого, как он относится к взяточничеству, и получишь весь спектр околоцензурных или более того слов. Тех, кто вынужден давать взятки, понять можно: сегодня в России без таковых нельзя ни родиться нормально, ни жить, ни даже помереть. С другой стороны, взятки и всякие там откаты кормят изрядное число наших сограждан. Их гнев соответственно показной и есть не что иное, как защитный рефлекс.

Что ни говори, и в колодец, из которого хлебаешь все разрастающимся рылом, иногда публично стоит поплевывать, лишь бы от этого колодца не отлучили. Но я не об этом. Взятки ведь не только создают проблемы, но и частенько (признаемся!) заметно облегчают нам жизнь.

К стыду, у меня нет "забугорного" паспорта аж с 1997 г. - в те далекие уже времена довелось мне по работе пару недель провести в Америке. К стыду - это не потому, что реально стыдно, а потому, что наличие загранпаспортины, как и соответственно поездки за рубеж, а не в классические шоптуры, конечно, уже давно стали для многих своего рода имиджевой обязаловкой. Вот для таких я и употребляю слово "стыд", чтобы долго не объяснять свою врожденную мегатягу к родному дивану, а не к тайским золотым пескам и путешествиям как таковым.

Летели дни. Сменялись года. Даже новый век наступил... И отбиваться от навязчивых предложений куда-нибудь съездить сил уже не осталось. Подлые коллеги начали бить по больному: дескать, это нужно в работе. Итак, решено: высуну-ка и я свой длинный нос за границу нашей необъятной родины. С чего начать? Да с загранпаспорта, конечно! Изучение процедуры получения такового повергло меня, профессионального домоседа, в тихий ужас. Дело в том, что это напрочь противоречило давно исповедуемому мною житейскому принципу: то, за чем нужно стоять в очереди, мне не нужно.

Увидев мою понурую физиономию и почувствовав, что я готов в очередной раз "съехать с темы", опытные коллеги предложили не падать духом, а воспользоваться не единожды проверенным способом ускоренного и упрощенного получения паспорта. И насовали целую кучу бумажек с "нужными номерами". Кое-кто принес рекламные газеты, которые ныне торчат почти из каждого почтового ящика. Газеты эти просто пестрят услугами не только по ремонту унитазов и поклейки обоев, но и получения паспортов, прописки, гражданства и пр. Еще заветные телефоны можно увидеть на столбах вдоль дорожек, ведущих в кабинеты паспортно-визовой службы. И даже, поговаривают, чуть ли не на дверях таковой. Все это говорило не о чем ином, как о наличии широко развитой индустрии соответствующих услуг.

Я без зазрения совести (извините, жизнь такая) набрал несколько номеров, и бодрые голоса сообщили мне прайс и сроки исполнения заказа. Самое приятное во всей этой технологии то, что порой услужливые паспортисты-надомники были готовы приехать в любое место, которое укажет клиент. Сервис! И никакого тебе заговорщицкого шепота, встреч в подворотнях и прочей ерунды. Да и зачем, многие деятели этой индустрии и не скрывают своего настоящего правоохранительного статуса. Или недалекого прошлого (видимо, подрабатывают на пенсии?).

...Правда, воспользоваться налаженным паспортным сервисом у меня пока не получилось. В крае "вдруг" начались проверки паспортно-визовых столов, вызванные, как говорилось в полагающихся пресс-релизах, разросшимися масштабами незаконных схем получения паспортов. Надо же, заметили-таки! Слово "вдруг" я взял в кавычки потому, что добрые ангелы-паспортисты, еще за неделю до "неожиданной" (опять кавычки) проверки попросили тайм-аут. "Звоните через пару недель, когда все стихнет", - сообщил по-прежнему уверенный голос.

Конечно, позвоню, ведь, заветные телефоны никуда не денутся, как и специфический "сервис". Ибо родное законодательство не оставляет другого выбора. А может быть, именно это и имели в виду деятели, создавшие паспортную систему, в которой граждане России превратились в вечно просящее (и платящее!) быдло, а паспортисты всех мастей - во всевластных господ, решающих, достоин ли ты получить ту или иную бумажку? Между прочим, полагающуюся мне по закону без всяких условий!