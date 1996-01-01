На дне Приморского края угощать - угощали, но только за деньги

Гуляния в честь 69-летия со Дня образования Приморского края собрали горожан на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке. В основном празднующие работали: чиновники покрупнее обращались с причитающимися по случаю речами; помельче, из районов, отстаивали честь территорий, демонстрируя свежие стенгазеты и прочее народное творчество; продавцы торговали колбасой и пирожками.

На сцене пели и плясали приглашенные коллективы со всего края. Из праздношатающегося и искренне веселящегося люда на площади были замечены лишь соседи-китайцы - любят они фотографироваться на фоне разодетых в национальные костюмы юных барышень.

На праздник, как на добровольные общественные работы, собрались представители национальных диаспор - украинская, белорусская, татарская и другие. Угощать - угощали, правда, за деньги. Проголодавшиеся выступающие прибегали за украинским борщом, татарскими пирожками с мясом и чаем. Те, у кого оставались свободные средства, могли приобрести продукцию приморских ремесленников: домашние обереги, деревянные подковы, расписные ложки. Праздник как две капли воды был похож на прочие общегородские гуляния. Но работа по увеселению была проделана честно, деньги освоены, а значит, мероприятие удалось.