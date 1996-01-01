Энергетики не могут справиться с должниками

Отопительный сезон в ряде районов Приморья срывается из-за долгов коммунальщиков энергетикам, сообщил журналистам в понедельник директор Дальэнергосбыта - филиала ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" Игорь НЕЧАЕВ.

По его словам, официально отопительный сезон на большей части края должен был стартовать с 15 октября. Однако на некоторых территориях он до сих пор не начался, и не известно, когда начнется. Главная причина - долги перед Дальэнергосбытом со стороны ряда коммунальных предприятий Приморья.

"В значительной степени сложившаяся кризисная ситуация сповоцирована КГУП "Примтеплоэнерго", которое задолжало десятки миллионов рублей водоканалам, снабжающим водой его многочисленные котельные и другие объекты. Из-за неплатежей Примтеплоэнерго водоканалы, в свою очередь, испытывают трудности в расчетах с Дальэнергосбытом. Не имея возможности отпускать электроэнергию в долг, энергетики вынуждены ограничивать энергоснабжение водоканалов-должников", - считает И.Нечаев.

Как следствие сложившейся ситуации, в ряде населенных пунктов края наблюдаются перебои с водоснабжением. По словам И.Нечаева, в ряде случаев свою лепту в коммунальный кризис вносят и местные власти, которые являются учредителями водоканалов, либо собственниками их имущества. Так, долги за электроэнергию со стороны МУП "Находка-водоканал" (Находка) на 22 октября составляют почти 21 млн руб. Дальэнергосбыт ограничил подачу электроэнергии МУПу путем отключения трех из четырех фидеров электросетевой подстанции "Екатериновка".

С началом отопительного сезона в Находке для подключения котельных и запитки теплотрасс водой требуется увеличить электропотребление водоснабжающего предприятия практически в два с половиной раза. Один оставшийся в работе фидер может не справиться с подачей необходимого для запуска тепла объема электроэнергии, сообщил И.Нечаев. Однако, по словам старшего помощника прокурора Приморского края Ирины НОМОКОНОВОЙ, уже во вторник судом были приняты меры по обеспечению иска прокурора города Находки Приморского края о восстановлении энергоснабжения объектов МУП "Находка-Водоканал".

"Подача водоснабжения в объёме, недостаточном для запуска котельных и заполнения теплотрасс, может привести к срыву отопительного сезона в городе Находка... Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц", - говорится в пресс-релизе. О чем и предупреждали энергетики. Еще одна проблемная территория - Партизанск. Теплоснабжением города занимаются сразу четыре ООО - "Источник 1,2,3 и 4".

"Созданы эти "клоны" были в прошлом году, однако уже успели накопить долгов за электроэнергию более чем на 20 млн руб. Недавно предприятия заявили о своем банкротстве. Их имущество и персонал переходят в другую структуру, а долги остаются висеть на банкроте и взыскать их уже практически невозможно" - говорит И.Нечаев.

В 2006 г. аналогичным образом было объявлено банкротом МУП "ВКХ" г. Партизанска, после чего муниципальное водопроводно-канализационное хозяйство было передано в аренду частным структурам. По словам И.Нечаева, Дальэнергосбыт обратился в прокуратуру края, а также в управление Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округа с тем, чтобы были приняты меры реагирования в отношении администрации Партизанского городского округа, "по распоряжениям которой осуществляются сомнительные манипуляции с муниципальным водопроводно-канализационным имуществом".