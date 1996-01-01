Ювелирный Интернет-салон

- Хочу приобрести кольцо в ювелирном Интернет - салоне. Намного дешевле, а качество, как уверяют продавцы, не хуже. На что обращать внимание, совершая такую покупку?

Несколько полезный советов для любителей приобретать драгоценности в Сети дает www.jewellernet.ru:

1. Если вы ищете украшения или драгоценные камни большой стоимости, удостоверьтесь в наличии сертификата.

2. Убедитесь, есть ли у интернет-продавца дипломированные специалисты-геммологи.

3. Ознакомьтесь с отзывами покупателей.

4. Удостоверьтесь, что есть гарантия получить назад деньги при возврате изделия. 5. Удостоверьтесь, что описание изделия и его классификация ясно видны на товарном чеке.