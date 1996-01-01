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Драгоценности: Внимание, подделка!
Лицензию на торговлю изделиями из драгоценных металлов отменили три года назад. В настоящее время любой индивидуальный предприниматель, вставший на учет в пробирный надзор, может заниматься ювелирным бизнесом. Кроме того, из-за отмены ГОСТа ухудшилось качество российского золота. Как в этой ситуации избежать покупки поддельных украшений?
Больше всего нареканий на турецкое золото. Хотя, по мнению заместителя начальника пробирного надзора Виктора МАЛАХОВА, это скорее дань сложившейся дурной молве: "Турецкое золото по декларации никогда не было поддельным. Другое дело, что несколько лет назад изделия из Турции не соответствовали нашей 585 пробе и мы их клеймили 500. Но в последние годы в Турции подстроились под нашу лигатуру и работают на импорт добросовестно".
Гораздо справедливее замечания в адрес качества российского золота. ГОСТ, по которому драгоценности должны содержать только золото, серебро и медь, отменен. Теперь производители могут применять и иные сплавы, с согласованием с инспекцией пробирного надзора. Все бы хорошо, но с нашим морским климатом это золото, с содержанием цинка порядка 8 - 10%, чернеет. Кроме того, с добавлением других сплавов уменьшились и время ношения изделия, и его устойчивость к коррозии. Впрочем, в почернении металла виноваты не только производители, но и... прекрасные дамы. Они не учитывают того, что современные кремы на 90% содержат ртутьсодержащие соединения.
Что касается явных подделок, то чаше всего имитируют украшения с камнями. Например, бриллиант неспециалист не сможет отличить от муассанита или его искусственного аналога - синтетического кристалла карбида кремния. Он полностью соответствует всем параметрам бриллианта, но в 10-20 раз дешевле. Фианит также имитирует бриллиант, только стоимость одного карата бриллианта около $10000, а фианита - $10. Почувствуйте разницу.
Золото чаще подделывают в китайских украшениях. По словам Малахова, в прошлом году из КНР завезли большую партию сережек-полусфер: "Внутри изделия была обыкновенная медь, покрытая тонким слоем золота. Но вся партия подавалась как золотая. В ювелирных магазинах Владивостока случаев с подделкой драгоценностей не было". Пробирный надзор регулярно проверяет весь товар магазинов, стоящих у них на учете. На изделии обязательно должно быть два оттиска: государственная проба и производитель. Продавцы должны по требованию покупателя объяснить, откуда продукция и кто производитель, т.е. рассказать все о товаре. Если же вы усомнились в качестве уже приобретенного изделия, то можно устроить экспертизу. Проверка одного золотого изделия обойдется в 20 руб., серебряного - в 4. Процедура занимает три дня, за срочность (в течение одного дня) берут в два раза дороже. Тоже не Бог весть какие деньги.
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