Как правильно выбрать украшение

Украшения - последний штрих, завершающий ваш образ, поэтому выбирать их следует с особой тщательностью. Выбор украшений мало чем отличается от выбора одежды. Главное - придерживаться собственного чувства стиля и не отступать от любимых привычек. Впрочем, иногда полезно выходить за пределы зоны комфорта экспериментировать. Очень важно при выборе украшений помнить об имеющемся гардеробе и подбирать бижутерию к одежде.

Стратегия и тактика

Для начала определите, для чего вам нужно украшение. Вы хотите, чтобы оно немедленно привлекало внимание и вызвало зависть? Или же хотите, чтобы оно дополняло уже имеющийся у вас наряд? Должно ли украшение быть эффектным или неброским, но элегантным? Убедитесь в том, что выбранное украшение подходит для того мероприятия, куда вы собираетесь его надеть. Сексуальная бархотка с массивной декоративной пряжкой идеально подходит для дружеской вечеринки в ночном клубе, но едва ли будет уместна в деловой атмосфере зала заседаний совета директоров. Решите, как долго и как часто вы намерены носить украшение. И сколько денег вы готовы на него потратить. Примерьте выбранное украшение или поднесите его к одежде, чтобы увидеть, насколько оно вам подходит. На этом универсальные правила заканчиваются и выбор превращается в творческий поиск.

Даже если у вас есть любимый дизайнер, совершенно необязательно хранить ему верность до гроба. Более того, украшения совершенно необязательно должны быть дизайнерскими. Даже в самом заурядном магазинчике можно найти такие прелестные вещицы.

Эффектные украшения из искусственных материалов, как дизайнерские, так и нет, станут прекрасным дополнением любого стиля. Одно из достоинств подобных украшений - с ними можно расставаться легко, без сожалений; дарить, терять и при этом не желать о потерянных деньгах. Дизайнерские украшения стоят несколько дороже, сохраняются несколько дольше. Кроме того, они более традиционны, поэтому их можно носить несколько сезонов, не рискуя прослыть немодной.

Украшения из чистого серебра (925 пробы) отличаются доступностью и большим разнообразием. Серебро облагораживает любой стиль и подходит для любого мероприятия. Подобным универсализмом обладают и золотые или позолоченные украшения. Если украшения из чистого золота доступны не всем, то позолоченные вещицы может себе позволить каждая женщина. Золото, как и серебро, прекрасно вписывается в любой стиль и выглядит шикарно и элегантно.

Кольца, браслеты, ожерелья...

Покупка колец может превратиться в настоящее удовольствие - что может быть приятнее примерки этих украшений с переливающимися камнями, широких и массивных, или изящных и женственных? При выборе кольца огромное значение имеет длина и размер пальцев. Например, длинные аристократические пальцы, унизанные массивными кольцами с крупными камнями, выглядят неестественно, - такие кольца больше подходят девушкам с широкими длинными пальцами. Немаловажна также длина ногтей.

При покупке ожерелья или колье убедитесь в том, что знаете размер собственной шеи. Это особенно важно при покупке колье в Интернет-магазинах, где у вас нет возможности примерить выбранное украшение. Для шеи "стандартного" размера идеально подходит ожерелье длиной около 40 сантиметров. Бусы и длинные вечерние ожерелья (длиной более 30 сантиметров) выглядят просто потрясающе. Их можно обмотать вокруг шеи несколько раз, завязать узлом или носить, как только вам подсказывает ваше богатое воображение. Выбирая разноцветные бусы или ожерелья, убедитесь в том, что цвет ожерелья сочетается с тоном вашей кожи.

Прежде чем покупать браслет, ответьте на следующие вопросы: с чем вы намерены его носить и насколько эффектным должно быть украшение? Разнообразие вариантов просто безгранично - можете выбрать крупный широкий браслет или изящный браслет с натуральным камнем. Если браслет не застегивается, убедитесь в том, что он легко одевается на руку. Выбор браслета подходящего размера очень важен, поскольку слишком узкий браслет будет оставлять на коже неэстетичные полосы, а слишком широкий - то и дело соскальзывать и теряться.

При покупке серег вам предстоит столкнуться с поистине сложным выбором, ведь варианты дизайна (висячие серьги, обручи, гвоздики и т.п.) и материалы (эмаль, бисер, драгоценные металлы, и даже дерево) просто бесконечны. Размер серег очень важен для того образа, который вы хотите создать. Чем больше серьги, тем они заметнее, и тем больше внимания они привлекают к лицу и шее. Маленькие, едва заметные серьги зрительно укрупняют черты лица, а большие серьги делают их мельче.