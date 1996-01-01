Мы и Пехтин, или Конец света

Ну не везет единороссу от Приморья, заместителю спикера Государственной думы Владимиру ПЕХТИНУ в нашем округе. Ранней осенью г-н Пехтин явился в Приморье, чтобы совершить большое предвыборное турне по орденоносному краю. Случилась смена правительства - только мы его и видели. Снова приехал - так лучше бы в Москве сидел: в октябре в Приморье случился снегопад.

В течение нескольких дней пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" отвечала, что, дескать, где-то по краю мотается. А мог бы профессионально помочь приморцам. Впрочем, об этом - позже.

То, что произошло в Приморье в последние десять дней, нельзя назвать даже чрезвычайной ситуацией. Это - конец иллюзий. А перед выборами - еще и удар по правящей. Когда у меня вечером погас свет, а вместе с ним - телевизор, компьютер, телефонный аппарат, который питается от сети, и мобильник, который стоял на зарядке, я еще не знала, что нахожусь в выгоднейшем положении по сравнению с земляками. У других отключили свет и воду не на часы - на дни. Без электроэнергии и информации они, конечно, не знали, что везде и всюду в городе насоздавали штабы. Я знала, но ни с одним из штабов связаться не удалось. Единственный телефон, который постоянно был на связи с несчастными людьми, - оперативной службы МЧС. Лично туда трижды дозвонилась и даже получила дельный совет...

Написала слово "совет" и услышала, как заработал дизель-генератор УФСБ, что рядом с моим домом, - и тут же свет опять отключили. Рано радовалась. Пришла пора испытать компьютерную батарейку - интересно, насколько ее хватит?

Мы помним события десятилетней давности, при губернаторе Наздратенко. Российские и зарубежные СМИ первополосной информацией давали репортажи из Владивостока: город без тепла и света. Тысячи людей выходили на федеральную трассу. Сейчас - хоть бы кто дернулся. Подстрочником местное ТВ (правда, это видели лишь те, у кого было энергоснабжение) сообщало, в каких районах еще несколько дней не будет нормальной жизни. А избиратель сидел в каменных мешках и молчал. Ни тебе - митингов, ни манифестаций. И как же вспомнились благословенные коммунистические времена.

Тепло в дома подавалось строго 15 октября, а отключалось - 15 мая. В 1977 году возникла, конечно, страшная беда с водой - так водовод построили за несколько месяцев, большая часть из которых пришлась на зиму. В те времена страшно было даже подумать, что было бы с краевыми властями, если бы Приморье жило неделю в условиях блокадного Ленинграда. Но о тех временах ни грудные дети, ни их папы и мамы не знают - они просто сегодня выбирают: где им жить. А вот лежачие инвалиды? Или одинокие старухи? Одна знакомая бабушка, стесняясь, призналась мне, что терпела без воды три дня, а потом покакала на картонку и вынесла в контейнер. При всем энтузиазме боровшихся со стихией властей никто не догадался организовать хотя бы подвоз воды к домам.

А чем же занимались два видных энергетика Приморья в эти дни? "Единоросс" Пехтин путешествовал, по словам пресс-службы регионального отделения партии, по заснеженному Приморью, рассказывая о скором светлом будущем. Одним он уже это будущее обеспечил - когда руководил известным предприятием "Колымаэнерго". Другой же знатный специалист по энергообеспечению - Виктор МЯСНИК, глава бывшего "Дальэнерго", вообще... сидел на скамейке запасных футбольной команды администрации края во время матча со СМИ. В воскресенье. На стадионе было холодно. Еще холоднее в крае, где констатировали ЧС.

Любопытно, насколько злопамятны окажутся избиратели, запомнят ли минувшую неделю до 2 декабря? Или по доброте русской все простят.

...Полчаса назад мне дали свет. Заработал городской телефон. Первый звонок: "Здравствуйте, с вами говорят из приморского штаба "Единой России". Как вы относитесь к плану Путина? И к форуму АТЭС?" Хорошо отношусь! А вдруг тогда случиться циклон?