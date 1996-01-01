Возможна ли жизнь без рекламы?

23 октября - профессиональный праздник рекламистов. Всех тех людей, благодаря которым, современный человек не представляет себе жизни без рекламы. Она встречает нас на экранах телевизоров, в маршрутных автобусах и такси, на улицах. Она повсюду, а ведь еще 15 лет назад люди знали о рекламе только разве что по лозунгу "Храните деньги в Сберегательной кассе". Отсутствие рыночной конкуренции отменяло потребность в рекламе. Как изменилась жизнь горожан, когда в нее большими ежедневными дозами стала поступать реклама?

Елена Михайловна, продавец-консультант:

- Не скажу, что изменилась, скорее, приняла заданный характер. Я, как правило, покупаю те продукты и товары, которые либо мелькали в телевизоре, либо на уличных щитах.

Владислав Евгеньевич, фермер:

- Изменилась в худшую сторону. Реклама портит мне нервы, а значит, здоровье. Поэтому чем ее больше, тем я хуже себя чувствую.

Елена Олеговна, служащая:

- В годы моего детства и юности реклама была, но носила агрессивно-социальный характер. Мои эстетические вкусы формировались под влиянием портрета вождя, который закрывал вид из окна, загораживая непривлекательную стену одного из кварталов Миллионки. В долгие зимние вечера мы гадали, влезет или не влезет на грудь вождя еще один орден (не влез - нарисовали на рукаве). Эпоха современной рекламы перевернула мое сознание. Оказывается, кубометры цветных носителей могут призывать к чему-то, тебе самому могущему пригодиться, - чудный чайник и стиральная машина, отличные телефонные подключения и совсем недорогие туры за границу.

Лариса Александровна, пенсионерка:

- Реклама мешает мне спокойно смотреть телевизор. Смотришь сериал, и через каждые 10 минут реклама. Раньше жили без нее и нервы здоровы были.

Михаил, таксист:

- Пока рекламная пауза, можно заварить кофе, покурить, сделать важный звонок, не отрываясь от просмотра фильма или передачи.

Наталья, адвокат:

- Реклама позволяет меньше времени тратить на выбор в магазине. Я покупаю продукты, о которых уже слышала где-то или видела.

Владимир Анатольевич, плотник:

- Когда включается реклама, звук возрастает в разы, поэтому она изначально воспринимается со вздрагиванием. К тому же рекламщики совсем потеряли стыд, почти у всех роликов сексуальная основа. Моя жизнь с приходом рекламы не изменилась, а вот жизнь общества, думаю, изменилась. Чему учат наших детей?!

Анастасия, директор рекламного агентства:

- Реклама изменила жизнь многих. Прежде всего тем, что дала возможность зарабатывать хорошие деньги. Можно ругать и не любить рекламу, тем не менее она помогает потребителю ориентироваться на рынке продуктов и товаров.