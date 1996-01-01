В Приморье подписан контракт на строительство моста на Русский

Подписан контракт на разработку проекта моста на остров Русский с омским научно-производственным объединением "Мостовик". Срок сдачи проекта и первоочередной рабочей документации - май 2008 года.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, строительство моста планируется начать во втором квартале 2008 года. Мост на остров Русский является одним из объектов программы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР".

Строительство моста через пролив Босфор Восточный обеспечит транспортное сообщение между Владивостоком и островом Русский, что поможет развитию Владивостока как крупного торгово-финансового, транспортно-логистического, индустриального и научно-образовательного центра.