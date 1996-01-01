Архитекторы с мировым именем положили глаз на Владивосток

Мировые лидеры в сфере архитектурно-планировочных решений заинтересовались проектированием объектов к саммиту АТЭС 2012 во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, обсуждение архитектурно-градостроительной концепции размещения делового центра саммита АТЭС-2012 прошло в администрации края.

В числе участников - мировые лидеры в сфере архитектурных планировочных решений, представители администрации Приморского края, НИИПГрадостроительства, ОАО "Гипрогор", ЗАО "Национальный градостроительный институт".

По приглашению губернатора в Приморье приехали представители ведущих мировых компаний-разработчиков архитектурно-градостроительной концепции. В их числе - руководство и ведущие архитекторы компаний Royal Haskoning, Arup, Atkins, Perkins Eastman, Archasia Desing Group.

В ходе совещания в администрации края ведущие российские и зарубежные архитекторы обсудили этапы реализации концепции размещения объектов, возможности участия в проектировании. Эксперты учитывали все - розу ветров, климат, рельеф, существующие исторические и природные памятники.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин на днях утвердил архитектурно-планировочные решения делового центра саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке. Согласно концепции, основные объекты саммита будут размещены на острове Русском в районе бухты Аякс, а также в районе бухты Патрокл.

Следующий этап подготовки к саммиту АТЭС 2012 года - проектирование объектов, зданий и мостовых переходов.