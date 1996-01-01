Улыбайтесь! Вас подставили!

Не так давно в моем доме была продана квартира. И что такого, скажет обыватель, рядовой случай. Я тоже отнесся к этому спокойно. Кто-то улучшил жилищные, а может быть, офисные условия, квартирка, чай, на первом этаже, а кто-то неплохо заработал.

Вот только при съезде от бывших жильцов осталась масса старых вещей, выбрасывать которые ой как лень да и некогда. Поэтому удачливые продавцы, не раздумывая, свалили свой "нафталин" прямо на лестничном пролете между этажами: нате - жильцы, пользуйтесь, только не споткнитесь.

Жильцы второго-третьего этажей, среди которых был и ваш покорный слуга, поматюкались, да и выбросили весь этот хлам сами, попутно прочистили мусоропровод, помыли полы, а заодно решились на установку домофона.

Если разобраться, то вчерашний домочадец нас просто подставил, заставив подчищать за собой. Но, с другой стороны, очистили бы мы от грязи и въевшегося мусора пролет, отгородились бы от внешнего мира домофоном, если бы не этот "нафталин"? Вряд ли. Вот и получается, что не все подставы одинаковы, есть и те, что во благо.

К сожалению, благими подставами вымощена дорога только до мусоропровода. В остальном же...

Тем не менее этот частный в своей мелочности случай заставил меня поднять голову и по-другому посмотреть на некоторые вещи. Например, жил-не тужил зам. начальника Управления ГИБДД Василий Остапович ГОЛОВЧАК. Для Владивостока и доброй половины Приморского края он был просто Остапыч. Доброй души человек, но что-то там "на верху" не срослось, и Остапыч попал в опалу. Сначала непосредственному милицейскому начальству, а чуть позже и прокуратура "возбудилась". Попал Василий Остапович под прокурорское преследование, и не так давно ему было предъявлено обвинение по очень модной сегодня статье - "превышение должностных полномочий". Дело передано в суде, и, говорят, светит ему аж до 7 лет!

Приводя этот пример, говорю о широкой известности полковника в городах и приморских весях, со своим умыслом. Василий Остапович в ГАИ играл ту же роль, что змейка-веретенница из рассказа Артура Конан Дойла "Сокровища Агры", которая харчилась пауками, тараканами и прочими насекомыми, чтобы, как в рассказе, "всем жильцам этой квартиры жилось хорошо и комфортно". Так вот при Остапыче многим жилось хорошо и комфортно.

До поры до времени, пока "в гаишном" глазу кто-то нетерпеливый не рассмотрел соломинку, и Остапыча просто-напросто попросили. На свет божий были извлечены проделки далеких дней, вылившиеся в смешное обвинение в легализации какой-то там пары несчастных конструкторов и якобы нарушенных в связи с этим правах граждан.

Только вот здесь проигравших больше, и ни о какой "компенсации" в виде домофона нет и не предвидится. Случайно или нет, но почему-то именно после ухода "веретенницы" приморской ГАИ, автомобильную жизнь края поразил жесточайший кризис со спецпродукцией. За который, кстати, до сих пор никто не ответил, а скорая на расправу прокуратура на этот раз, похоже не спешит разобраться с это подставой.

Ведь если опять же глянуть, высоко подняв голову, нас, автолюбителей подставили, отказав нам, во-первых, в конституционном праве стать собственниками. Во-вторых, нарушили наши обязанности как налогоплательщиков, невольно заставив "динамить" Налоговый кодекс, и, в-третьих, но не в последнюю очередь, попросили забыть о безопасности на дорогах, гарантированную, между прочим, Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"! Я ж говорю, не все подставы одинаковы!

Если поднимать голову еще выше, то последние события на политическом Олимпе, как назвать? Когда за лик с рекламного билборда. Самого бьются все, а он отдался в одни заботливые руки, про которые даже в прессе упоминать себе дороже - махом лицензии лишишься!

Если голова закружилась, то притупим взор, и уже здесь, на просторах 25-го, можно видеть, как некогда друзья не разлей вода друг дружке делают подножки. А что в итоге? Город без хозяина?

Одно только смущает меня во всей этой системе сдержек и подставных противовесов. Если следовать русской народной поговорке, то не следует рыть яму другому, а один из физических законов - тот, который про сохранение энергии и вещества: что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. А значит, рано или поздно всем воздастся, и как там сказано, в Библии: "Первые будут последними, а последние первыми?" Так что, быть вчерашнему соседу когда-нибудь по уши в мусоре!