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Косметика для малышей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кожа младенца в пять раз тоньше, чем у взрослого, поэтому основной целью специальной косметики для малышей является защита, а также профилактика раздражений и опрелостей. Расскажем, как правильно подобрать гигиенические средства для своего чада.

Для мытья ребенка лучше использовать жидкое детское мыло. В нем в нужных пропорциях есть жир и специальные вещества, которые не только очищают кожу, но и покрывают ее тонкой защитной пленкой. Твердое мыло, даже если на нем написано "Детское", оставляет на нежной коже нерастворимую соль, а это прямой путь к сухости и раздражению. Зато для мытья рук оно подходит идеально.

Опрелости перед мытьем надо смазать детским кремом, чтобы не усилить раздражение при купании, а в воду добавить немного детского масла. Если участок очень болезненный, лучше какое-то время его не мыть.

Главное требование к детскому шампуню - нежное очищение кожи головы. Так же, как и детское мыло, он должен содержать смягчающие жировые добавки и, безусловно, не щипать глазки. Слишком яркий цвет шампуня - знак того, что он содержит много красителей и может вызвать аллергию. Это касается и всевозможных "вкусных" запахов. Отдайте предпочтение прозрачному средству с ненавязчивым ароматом от известного производителя.

Перед покупкой встряхните флакон: мутная взвесь и осадок ставят под сомнение качество продукта. Обратите внимание на срок годности: самое чудесное средство станет врагом для кожи, если его компоненты изменились от времени. Чтобы свести к минимуму риск аллергической реакции, надо развести шампунь водой в маленькой чашечке 1:2 или 1:3. Детским шампунем можно мыть и голову, и тело. Чтобы уберечь ребенка от простуды, сначала лучше мыть тело, а затем голову. Вытирать же наоборот, начиная с головы.

Детские лосьоны тоже нежно очищают кожу, избавляя от пересыхания и шелушения. Кстати, тщательное протирание ребенка лосьоном может иногда заменить купание.

Запомните: нельзя обрабатывать кожу малыша одеколоном. В нем спирт, который разрушает защиту кожи, а это ни к чему хорошему не приводит. Некоторые родители считают самыми надежными "бабушкины" средства и сами готовят лосьоны на травах, хлебе, отрубях, которые пересушивают кожу ребенка, часто вызывая раздражение и дерматит, от чего страдает и нервная система малыша. Когда-то народные рецепты были актуальны за неимением иного выбора. Сегодня над созданием детских косметических средств трудится множество дерматологов, косметологов, фармацевтов - не стоит подменять результат работы профессионалов собственными "кулинарными" изысками.

Детская пудра, или, как ее часто называют, присыпка, создана для подсушивания участков кожи с опрелостями. Словно промокашка, она вбирает избыток влаги, уменьшая воспаление при трении кожи внутри складочек или о ткань пеленки, а также охлаждает и успокаивает. Основная составляющая присыпки - нейтральный тальк, максимально адаптированный к коже малыша. Так же, как и шампунь, она не должна благоухать розами или карамелью: любая синтетическая отдушка может привести к раздражению. Использовать присыпку можно после каждого купания. Наносят ее только на сухую кожу: как на покрасневшие места, так и на "опасные" кожные складки. Но не перестарайтесь, чтобы кожа не стала слишком сухой. Если же это произошло, ее следует смягчить детским кремом или молочком.

Крем и молочко отличаются лишь по консистенции. Молочко быстро впитывается, им удобно обрабатывать кожные складочки. Крем имеет более густую консистенцию, легко наносится и образует тончайшую защитную пленку, которая позволяет коже свободно дышать.

Детское масло должно быть жидким, содержать витамины, легко наноситься и не оставлять жирной пленки. С его помощью очищают особо чувствительную кожу ребенка, которая не переносит ни мыла, ни лосьона. По маслу можно сделать легкий массаж, который приведет малыша в благодушное состояние и укрепит организм.

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