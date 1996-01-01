Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Косметика для малышей
Кожа младенца в пять раз тоньше, чем у взрослого, поэтому основной целью специальной косметики для малышей является защита, а также профилактика раздражений и опрелостей. Расскажем, как правильно подобрать гигиенические средства для своего чада.
Для мытья ребенка лучше использовать жидкое детское мыло. В нем в нужных пропорциях есть жир и специальные вещества, которые не только очищают кожу, но и покрывают ее тонкой защитной пленкой. Твердое мыло, даже если на нем написано "Детское", оставляет на нежной коже нерастворимую соль, а это прямой путь к сухости и раздражению. Зато для мытья рук оно подходит идеально.
Опрелости перед мытьем надо смазать детским кремом, чтобы не усилить раздражение при купании, а в воду добавить немного детского масла. Если участок очень болезненный, лучше какое-то время его не мыть.
Главное требование к детскому шампуню - нежное очищение кожи головы. Так же, как и детское мыло, он должен содержать смягчающие жировые добавки и, безусловно, не щипать глазки. Слишком яркий цвет шампуня - знак того, что он содержит много красителей и может вызвать аллергию. Это касается и всевозможных "вкусных" запахов. Отдайте предпочтение прозрачному средству с ненавязчивым ароматом от известного производителя.
Перед покупкой встряхните флакон: мутная взвесь и осадок ставят под сомнение качество продукта. Обратите внимание на срок годности: самое чудесное средство станет врагом для кожи, если его компоненты изменились от времени. Чтобы свести к минимуму риск аллергической реакции, надо развести шампунь водой в маленькой чашечке 1:2 или 1:3. Детским шампунем можно мыть и голову, и тело. Чтобы уберечь ребенка от простуды, сначала лучше мыть тело, а затем голову. Вытирать же наоборот, начиная с головы.
Детские лосьоны тоже нежно очищают кожу, избавляя от пересыхания и шелушения. Кстати, тщательное протирание ребенка лосьоном может иногда заменить купание.
Запомните: нельзя обрабатывать кожу малыша одеколоном. В нем спирт, который разрушает защиту кожи, а это ни к чему хорошему не приводит. Некоторые родители считают самыми надежными "бабушкины" средства и сами готовят лосьоны на травах, хлебе, отрубях, которые пересушивают кожу ребенка, часто вызывая раздражение и дерматит, от чего страдает и нервная система малыша. Когда-то народные рецепты были актуальны за неимением иного выбора. Сегодня над созданием детских косметических средств трудится множество дерматологов, косметологов, фармацевтов - не стоит подменять результат работы профессионалов собственными "кулинарными" изысками.
Детская пудра, или, как ее часто называют, присыпка, создана для подсушивания участков кожи с опрелостями. Словно промокашка, она вбирает избыток влаги, уменьшая воспаление при трении кожи внутри складочек или о ткань пеленки, а также охлаждает и успокаивает. Основная составляющая присыпки - нейтральный тальк, максимально адаптированный к коже малыша. Так же, как и шампунь, она не должна благоухать розами или карамелью: любая синтетическая отдушка может привести к раздражению. Использовать присыпку можно после каждого купания. Наносят ее только на сухую кожу: как на покрасневшие места, так и на "опасные" кожные складки. Но не перестарайтесь, чтобы кожа не стала слишком сухой. Если же это произошло, ее следует смягчить детским кремом или молочком.
Крем и молочко отличаются лишь по консистенции. Молочко быстро впитывается, им удобно обрабатывать кожные складочки. Крем имеет более густую консистенцию, легко наносится и образует тончайшую защитную пленку, которая позволяет коже свободно дышать.
Детское масло должно быть жидким, содержать витамины, легко наноситься и не оставлять жирной пленки. С его помощью очищают особо чувствительную кожу ребенка, которая не переносит ни мыла, ни лосьона. По маслу можно сделать легкий массаж, который приведет малыша в благодушное состояние и укрепит организм.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"