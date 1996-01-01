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Безответственный лентяй
Наверняка такие проблемы знакомы многим родителям. Почему ребёнок забывает о многих обязанностях? Не выполняет просьбы. Оправдывается тем, что "не помнит, не успел"... Родители злятся, негодуют и... делают вывод, что их ребёнок - безответственный лентяй. Но так ли это на самом деле?
Наш консультант - детский психолог Наталья РОЖКОВА:
Многие мамы и папы в таких случаях начинают искать способы, как "исправить" ребенка. Но вдумайтесь в это слово. Что значит - исправить? "Починить"?
Но ваш ребенок - не механизм. Нельзя отнести сына в ремонтную мастерскую, после чего он начнёт вести себя иначе и научится соответствовать всем нашим требованиям. Станет послушным, аккуратным, энергичным, хорошо воспитанным.
Дело в том, что в проблеме с вялостью, ленью и безответственностью ребёнка нe все так просто. Сам по себе он не может вдруг стать "плохим". Рассмотрим возможные причины:
У ребенка перед глазами может быть пример чрезвычайно безответственного взрослого человека. Тогда он бессознательно будет копировать поведение этого родственника.
В семье есть ярковыраженный тиран (мать или отец), который предъявляет бесконечные требования, постоянно критикует, всем недоволен. При наличии подобного персонажа ребенок начинает оказывать пассивное сопротивление. А единственной приемлемой для него формой протеста зачастую оказываются лень и апатия.
Родители уделяют ребёнку мало внимания. В этом случае у него снижается самооценка, развивается чувство вины. Ощущая себя плохим, недостойным нашей любви, он опускает руки. Зачем напрягаться, стараться, если все настолько ужасно? Примерно такие мысли могут превратить в неудачника и лентяя любого нормального ребенка.
У ребёнка могут быть проблемы в общении со сверстниками, застарелый школьный конфликт. Если его травят - от него не придется ждать рвения в учёбе.
Отсутствие любимого дела, хобби, которое бы разделяли родители. Спорт, любое иное сильное увлечение, например музыка, собаки, машины, необходимы для душевного роста и развития будущего мужчины. Для мальчика, например, это очень важный момент. Энергия мальчика должна циркулировать, а не застаиваться. Если ребёнок загонит энергию внутрь себя, зажмет в себе свои нераскрывшиеся силы, то станет плохо спать, в нем разовьются вялость и лень.
Ребёнка окружают одни женщины. Зачастую мальчик или девочка, которые не получили достаточного общения с отцом, растут либо избалованными сверх меры, либо слабыми и безвольными.
Ваша планка требований к нему завышена. Родители не понимают его детского мира, его языка, хотят, чтобы ребёнок вел себя как взрослый, умный и дисциплинированный человек.
Ребенок мог перенести сильнейший стресс, о котором вам по многим причинам не рассказал. Вероятно, вы не раз негативно реагировали на слезы, страх и т.д. Например, ребенок мог видеть, что машина сбила собаку. Умер родственник. Ситуаций, способных напугать ребёнка, много. Стресс может отрицательно повлиять на его организованность.
Предположим, вы отыскали причину и устранили её. Что делать дальше?
Рецепт достаточно прост. Нужно помочь ребёнку выработать новый стереотип поведения.
Подбадривать и хвалить за малейший сдвиг. Делать что-то вместе с ним, а не за него. Например, одеть самому пятилетнюю дочь легче, чем ждать, пока она будет возиться полчаса. Но таким образом вы убиваете в ребёнке самостоятельность. Нужно терпеливо ждать и хвалить.
Не критиковать. Что это значит? Вымыл ребёнок полы? Скажите спасибо и не ворчите, что "всё в разводах". И не переделывайте за малышом на глазах у него.
Выслушивать ребёнка. Если он хочет поделиться с вами новостью, секретом.
Не лгать ребёнку. Подросток, который не уважает своих родителей, будет всячески увиливать от поручений.
Кто вырастет рядом с вами? Помощник или лентяй? Решайте сами.
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