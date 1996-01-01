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Женщины убивают себя макияжем
Медики призывают представительниц прекрасного пола более осторожно относиться к косметике.
Косметика является одним из древнейших изобретений человечества и, пожалуй, самым дорогим для представительниц его прекрасной половины. Увы, женщины зачастую склонны слишком энергично прибегать к этому средству обольщения, не думая о возможных последствиях. К такому выводу пришли европейские медики. Они подсчитали, что за год кожа среднестатистической женщины впитывает в себя около двух килограммов различных косметических средств. Сама по себе эта цифра уже впечатляет, но самое ужасное даже не в этом. Проблема в том, какой именно продукцией пользуются дамы.
Исследование показало, что девять из десяти женщин не обращают никакого внимания на срок годности туши или помады и могут запросто пользоваться содержимым тех флакончиков, которые давно пора отправить в мусорное ведро. Между тем просроченная помада, к примеру, может стать рассадником опасных бактерий. Кроме того, многие ли из девушек читают написанный на флакончике химический состав очередного чудо-средства? Ответ очевиден, а ведь некоторые синтетические вещества могут вызывать серьезное раздражение кожи, преждевременное старение или даже рак.
Вполне безобидные компоненты из состава разных средств, встречаясь вместе, способны превращаться в гремучую смесь. Химики сами признаются, что не в силах предусмотреть всех возможных последствий. "Мы не имеем ни малейшего понятия о том, какими свойствами могут обладать эти вещества, будучи смешаны друг с другом", - говорит английский биохимик Ричард Бенс. Однако многие женщины используют более 20 косметических продуктов в день, буквально "бомбардируя" свою кожу опасной химией.
Ученые настоятельно призывают представительниц прекрасного пола не злоупотреблять косметикой. Конечно, это вовсе не означает, что от нее нужно отказаться совсем, но здоровье должно быть прежде всего. Иначе можно довести свой организм до того, что никакой макияж уже не поможет.
Надо сказать, что в России это предупреждение особенно актуально. Отечественный рынок парфюмерии и косметики - один из наиболее динамично развивающихся в мире. С одной стороны, это хорошо: выбор средств, предлагаемых именитыми производителями, становится все больше. С другой же, за ними, как мухи на мед, слетаются всевозможные мошенники, предлагающие дешевые и небезопасные для здоровья подделки. Их доля на прилавках наших магазинов, по некоторым оценкам, доходит до 80%.
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