Век живи - век учись

Об окончании поговорки с народной мудростью готов поспорить каждый, кто осознал: с одним высшим образованием в современном мире не проживешь.

В наше время возможности дополнительного образования значительно расширились. Образование для взрослых подразумевает целый спектр обучающих услуг, который предоставляет человеку образовательные учреждения различного ранга, имеющие специальную лицензию.

Выучись и поменяй жизнь

Еще не выйдя за стены вуза, получив степень бакалавра, можно поступить на конкурсной основе и продолжить обучение в магистратуре. После окончания вуза, если вас прельщает научно-исследовательская деятельность, все вузы предоставляют возможность обучаться в аспирантуре с дальнейшей защитой и получением ученой степени кандидата наук.

Те, кого не удовлетворяет по широте полученное в вузе образование, могут получить второе образование (очень популярно второе экономическое и второе юридическое). Если вы поработали по полученной ранее специальности и решили, что это не ваше (а в процессе обнаружилась тяга к другой специальности), то также можно получить второе высшее (обычно меняют технические специальности на экономические, гуманитарные и творческие). В таких ситуациях стараются получать образование заочно.

Сейчас входит в моду новый тип второго образования - второе среднее. Тенденция определяется условиями рынка: в стране перепроизводство определенных категорий специалистов и безработные технические специалисты, уволенные с воинской службы по конверсии. Не все из них согласны работать вахтерами и охранниками, вот и садятся за парты инженеры-теоретики и военные.

Для многих дополнительное образование - это путь к карьере, в этом смысле пригодится МВА - "master of bisness administration". Дорогое удовольствие, но некоторые высокие административные посты без этой степени невозможны. Образование за рубежом также поднимет ваши дивиденды. Кстати, весьма престижное образование вы можете получить, не отрываясь от рабочего места, - дистанционно, практически в любом престижном вузе страны даже в МГУ и Высшей школе экономики.

Расширь свои возможности

Вышеназванные типы дополнительного образования можно назвать стратегическими, они существенно меняют направление профессиональной деятельности человека. А есть дополнительное образование, которое можно назвать тактическим. Оно призвано углубить и улучшит качественно существующие знания и навыки. Это различного рода курсы усовершенствования и повышения квалификации. В последние 3 года спрос на второе высшее образование и различные курсы переподготовки вырос в 2 раза. Это могут быть курсы по освоению компьютера, иностранных языков, дизайна и многого другого.